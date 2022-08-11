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https://tr.sputniknews.com/20220811/erdal-guneyden-bestesini-kullanan-zafer-partisine-izin-vermiyorum-1059792242.html
Erdal Güney'den bestesini kullanan Zafer Partisi'ne: İzin vermiyorum
Erdal Güney'den bestesini kullanan Zafer Partisi'ne: İzin vermiyorum
Zafer Partisi, Anafartalar Zaferi kutlaması için hazırladığı videoda izinsiz bir şekilde müzisyen Erdal Güney'in 'Bozdoğan' adlı bestesini kullandı. Erdal... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T08:40+0300
2022-08-11T08:40+0300
politika
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Zafer Partisi, Anafartalar Zaferi kutlaması için hazırladığı videoda izinsiz bir şekilde müzisyen Erdal Güney'in 'Bozdoğan' adlı bestesini kullandı. Duruma tepki gösteren Erdal Güney, "Sosyal medya hesaplarınızda ‘Bozdoğan’ adlı bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum. Dikkate almanızı öneririm" diyerek Zafer Partisi'ne tepki gösterdi.Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu video "Bazıları uyuyacak, bazıları uyandıracak; Ey Türk Gençliği! Bazıları unutacak, bazıları hatırlatacak; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir! Ve bir ses haykıracak; Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadeleriyle paylaşılmıştı.Zafer Partisi'nin ilgili paylaşımını Güney'in tepkisinin ardından kaldırdığı görüldü.
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zafer partisi, şarkı

Erdal Güney'den bestesini kullanan Zafer Partisi'ne: İzin vermiyorum

08:40 11.08.2022
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AA
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Zafer Partisi, Anafartalar Zaferi kutlaması için hazırladığı videoda izinsiz bir şekilde müzisyen Erdal Güney'in 'Bozdoğan' adlı bestesini kullandı. Erdal Güney duruma tepki gösterdi.
Zafer Partisi, Anafartalar Zaferi kutlaması için hazırladığı videoda izinsiz bir şekilde müzisyen Erdal Güney'in 'Bozdoğan' adlı bestesini kullandı. Duruma tepki gösteren Erdal Güney, "Sosyal medya hesaplarınızda ‘Bozdoğan’ adlı bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum. Dikkate almanızı öneririm" diyerek Zafer Partisi'ne tepki gösterdi.
Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu video "Bazıları uyuyacak, bazıları uyandıracak; Ey Türk Gençliği! Bazıları unutacak, bazıları hatırlatacak; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir! Ve bir ses haykıracak; Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadeleriyle paylaşılmıştı.
Zafer Partisi'nin ilgili paylaşımını Güney'in tepkisinin ardından kaldırdığı görüldü.
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