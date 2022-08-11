https://tr.sputniknews.com/20220811/esnaflar-edirneye-akin-etti-is-yeri-kiralari-15-binden-50-bin-liraya-yukseldi-1059792335.html
Esnaflar Edirne'ye akın etti: İş yeri kiraları 15 binden 50 bin liraya yükseldi
Esnaflar Edirne'ye akın etti: İş yeri kiraları 15 binden 50 bin liraya yükseldi
Alışveriş için Bulgaristan vatandaşının akın ettiği Edirne'de son dönemde esnaf göçü yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen esnaflar... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T08:55+0300
2022-08-11T08:55+0300
2022-08-11T08:55+0300
türkiye
edirne
bulgaristan
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Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin ardından Bulgaristan vatandaşları alışverişlerini Edirne'de gerçekleştirmeye başladı. Son olarak, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle girişlerine izin çıkmasıyla Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne'ye akın ediyor.Sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgaristan vatandaşları, gün boyu alışveriş yapıp kentten ayrılıyor.Edirne'de yaşanan bu ekonomik hareketlilik, esnaf göçünü de beraberinde getirdi. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre illerden esnaflar Edirne'de dükkan kiralamaya başladı.Yoğun talep üzerine 15 bin lira olan iş yeri kiraları ise 50 bin liraya yükseldi.Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Edirne'ye esnaf akını yaşandığını belirterek, iş yeri kira fiyatlarının 15 bin liradan 50 bin liraya yükseldiğini ifade etti.Özellikle İstanbul'daki imalatçıların Edirne'yi tercih ettiğinin altını çizen Çeker, yaşanan ekonomik hareketliliğin iştah kabarttığını vurguladı."Müşterilerin yüzde 90'ı Bulgar"Müşterilerinin yüzde 90'ının Bulgar olduğunu söyleyen Tarihi Çarşı esnafı Tülay Kaytan, "Bulgarlara satış yapıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bulgarlar olmasa işimiz zor" dedi."Türkiye çok ucuz"Bulgaristan'da karşılaşmadıkları komşuları ile Edirne sokaklarında karşılaştıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, Edirne'de cadde ve sokaklarda Bulgar yoğunluğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu vurgulayan Bulgaristan vatandaşları, sıklıkla Edirne'ye geldiklerini ifade etti.Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristanlı Arsova ailesi, peynirden zeytine, tatlıdan yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşıladıklarını söyledi.
türkiye
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edirne, bulgaristan
Esnaflar Edirne'ye akın etti: İş yeri kiraları 15 binden 50 bin liraya yükseldi
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Alışveriş için Bulgaristan vatandaşının akın ettiği Edirne'de son dönemde esnaf göçü yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen esnaflar, Edirne'de iş yeri açıyor.
Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin ardından Bulgaristan vatandaşları alışverişlerini Edirne'de gerçekleştirmeye başladı. Son olarak, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle girişlerine izin çıkmasıyla Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne'ye akın ediyor.
Sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgaristan vatandaşları, gün boyu alışveriş yapıp kentten ayrılıyor.
Edirne'de yaşanan bu ekonomik hareketlilik, esnaf göçünü de beraberinde getirdi. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre illerden esnaflar Edirne'de dükkan kiralamaya başladı.
Yoğun talep üzerine 15 bin lira olan iş yeri kiraları ise 50 bin liraya yükseldi.
Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Edirne'ye esnaf akını yaşandığını belirterek, iş yeri kira fiyatlarının 15 bin liradan 50 bin liraya yükseldiğini ifade etti.
Özellikle İstanbul'daki imalatçıların Edirne'yi tercih ettiğinin altını çizen Çeker, yaşanan ekonomik hareketliliğin iştah kabarttığını vurguladı.
"Müşterilerin yüzde 90'ı Bulgar"
Müşterilerinin yüzde 90'ının Bulgar olduğunu söyleyen Tarihi Çarşı esnafı Tülay Kaytan, "Bulgarlara satış yapıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bulgarlar olmasa işimiz zor" dedi.
"Türkiye çok ucuz"
Bulgaristan'da karşılaşmadıkları komşuları ile Edirne sokaklarında karşılaştıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, Edirne'de cadde ve sokaklarda Bulgar yoğunluğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu vurgulayan Bulgaristan vatandaşları, sıklıkla Edirne'ye geldiklerini ifade etti.
Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristanlı Arsova ailesi, peynirden zeytine, tatlıdan yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşıladıklarını söyledi.