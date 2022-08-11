https://tr.sputniknews.com/20220811/evans-fedin-gelecek-yil-faiz-oranlarini-yuzde-4e-yukseltmesi-gerekebilir-1059791119.html

Evans: Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını yüzde 4'e yükseltmesi gerekebilir

Evans: Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını yüzde 4'e yükseltmesi gerekebilir

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD’de Temmuz ayı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl faiz... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T05:39+0300

2022-08-11T05:39+0300

2022-08-11T05:40+0300

ekonomi

fed

abd merkez bankası (fed)

faiz

chicago

enflasyon

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Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Iowa, Des Moines'deki Drake Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD’de Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bloomberg HT'nin haberine göre enflasyon hala "kabul edilemez" derecede yüksek olduğunu vurgulayan Evans, ancak Fed’in sıkı para politikasını uygulamasından bu yana enflasyonda ilk "olumlu" görünümün yaşandığını belirtti.Evans, Fed'in şu anda yüzde 2.25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3.25-3.5'e, gelecek yıl sonuna kadar ise bu aralığın yüzde 3.75-4'e yükseltmesinin "muhtemelen gerekebileceğini" aktardı.Ekonomik koşullar göz önüne alındığında “iyi bir yerde” olduklarını söyleyen Evans, “Enflasyon düşündüğümden daha fazla kontrolden çıkarsa daha kısıtlayıcı olabiliriz. Ayrıca, işler daha çabuk düzelirse, faizi öncesinde belirttiğim oran kadar artıramayız” dedi.ABD enflasyonunda beklentiyi aşan gerilemeABD'de 40 yılın en sert sıkılaşma döngüsü ve gerileyen enerji fiyatları Temmuz ayında ülkede enflasyonun gevşemesine neden oldu.Haziran'da yüzde 9'u aşarak 40 yıllık zirveyi yenileyen ABD enflasyonu Temmuz'da yüzde 8.5'e geriledi. Aylık bazda ise fiyatlarda değişim yaşanmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220728/abd-baskani-biden-fed-enflasyonu-indirmeye-calisirken-ekonominin-yavaslamasi-surpriz-degil-1059245789.html

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