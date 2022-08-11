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Evans: Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını yüzde 4'e yükseltmesi gerekebilir
Evans: Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını yüzde 4'e yükseltmesi gerekebilir
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD’de Temmuz ayı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl faiz... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T05:39+0300
2022-08-11T05:40+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası (fed)
faiz
chicago
enflasyon
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Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Iowa, Des Moines'deki Drake Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD’de Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bloomberg HT'nin haberine göre enflasyon hala "kabul edilemez" derecede yüksek olduğunu vurgulayan Evans, ancak Fed’in sıkı para politikasını uygulamasından bu yana enflasyonda ilk "olumlu" görünümün yaşandığını belirtti.Evans, Fed'in şu anda yüzde 2.25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3.25-3.5'e, gelecek yıl sonuna kadar ise bu aralığın yüzde 3.75-4'e yükseltmesinin "muhtemelen gerekebileceğini" aktardı.Ekonomik koşullar göz önüne alındığında “iyi bir yerde” olduklarını söyleyen Evans, “Enflasyon düşündüğümden daha fazla kontrolden çıkarsa daha kısıtlayıcı olabiliriz. Ayrıca, işler daha çabuk düzelirse, faizi öncesinde belirttiğim oran kadar artıramayız” dedi.ABD enflasyonunda beklentiyi aşan gerilemeABD'de 40 yılın en sert sıkılaşma döngüsü ve gerileyen enerji fiyatları Temmuz ayında ülkede enflasyonun gevşemesine neden oldu.Haziran'da yüzde 9'u aşarak 40 yıllık zirveyi yenileyen ABD enflasyonu Temmuz'da yüzde 8.5'e geriledi. Aylık bazda ise fiyatlarda değişim yaşanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220728/abd-baskani-biden-fed-enflasyonu-indirmeye-calisirken-ekonominin-yavaslamasi-surpriz-degil-1059245789.html
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fed, abd merkez bankası (fed), faiz, chicago, enflasyon

Evans: Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını yüzde 4'e yükseltmesi gerekebilir

05:39 11.08.2022 (güncellendi: 05:40 11.08.2022)
© REUTERS / Leah MillisABD Merkez Bankası - Fed
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© REUTERS / Leah Millis
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Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD’de Temmuz ayı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl faiz oranlarını yüzde 4'e yükselteceğini söyledi.
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Iowa, Des Moines'deki Drake Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD’de Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bloomberg HT'nin haberine göre enflasyon hala "kabul edilemez" derecede yüksek olduğunu vurgulayan Evans, ancak Fed’in sıkı para politikasını uygulamasından bu yana enflasyonda ilk "olumlu" görünümün yaşandığını belirtti.
Evans, Fed'in şu anda yüzde 2.25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3.25-3.5'e, gelecek yıl sonuna kadar ise bu aralığın yüzde 3.75-4'e yükseltmesinin "muhtemelen gerekebileceğini" aktardı.
Ekonomik koşullar göz önüne alındığında “iyi bir yerde” olduklarını söyleyen Evans, “Enflasyon düşündüğümden daha fazla kontrolden çıkarsa daha kısıtlayıcı olabiliriz. Ayrıca, işler daha çabuk düzelirse, faizi öncesinde belirttiğim oran kadar artıramayız” dedi.

ABD enflasyonunda beklentiyi aşan gerileme

ABD'de 40 yılın en sert sıkılaşma döngüsü ve gerileyen enerji fiyatları Temmuz ayında ülkede enflasyonun gevşemesine neden oldu.
Haziran'da yüzde 9'u aşarak 40 yıllık zirveyi yenileyen ABD enflasyonu Temmuz'da yüzde 8.5'e geriledi. Aylık bazda ise fiyatlarda değişim yaşanmadı.
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ABD Başkanı Biden: FED enflasyonu indirmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil
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