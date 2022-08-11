https://tr.sputniknews.com/20220811/filip-novak-bu-elemeyi-gecmemiz-gerekiyor-1059789759.html

Filip Novak: Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor

Filip Novak: Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, yarın oynayacakları Slovacko maçıyla ilgili olarak, “Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor. Umarım yarın başarılı bir sonuç alır ve... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T04:05+0300

2022-08-11T04:05+0300

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spor

futbolcu

fenerbahçe

slovacko

maç

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 20.00'de deplasmanda Slovacko ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin Çek sol beki Filip Novak ise ilk maçta sahalarında 3-0 yendikleri Slovacko'yu elemek istediklerini söyledi.Çekya'da evinde olduğunu aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Evimde olmak çok güzel ama bu ilk değil. Avrupa maçlarında buraya geliyoruz. Elemeyi geçmemiz gerekiyor. Umarım yarınki maçta başarılı bir sonuç alır ve turu geçeriz" diye konuştu.Zlin takımında futbola başladığını ve Slovacko ile yaptıkları maçlarda hep Zlin takımını tuttuğunu anlatan Novak, yarınki maçta takımı Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.Takıma Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'nin katıldığının hatırlatılması üzerine Novak, "Ben oyuncular arası rekabetin oyuncular açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda oluyor. Ben kendimi sol bekte görüyorum ama hoca nerede uygun görürse o bölgede de elimden geleni yaparım" ifadelerini kullandı.

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futbolcu, fenerbahçe, slovacko, maç