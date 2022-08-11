https://tr.sputniknews.com/20220811/gorusme-trafigi-hizlandi-eytliler-bakan-bilginden-bu-yilin-sonuna-kadar-cozum-sozu-aldi-1059792019.html
Görüşme trafiği hızlandı: EYT’liler Bakan Bilgin’den bu yılın sonuna kadar çözüm sözü aldı
Görüşme trafiği hızlandı: EYT’liler Bakan Bilgin’den bu yılın sonuna kadar çözüm sözü aldı
EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, önceki gün AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü. EYT düzenlemesindeki... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T08:00+0300
2022-08-11T08:00+0300
2022-08-11T08:00+0300
türkiye
eyt
vedat bilgin
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Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi" dedi.Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeyi de anlatan Çelik, şunları kaydetti:“EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin’e mağduriyetlerimiz anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin’in sözleri, EYT’liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada.”
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eyt, vedat bilgin
Görüşme trafiği hızlandı: EYT’liler Bakan Bilgin’den bu yılın sonuna kadar çözüm sözü aldı
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EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, önceki gün AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü. EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan platform üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.
Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi" dedi.
Türkiye gazetesinde yer alan haber
e göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeyi de anlatan Çelik, şunları kaydetti:
“EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin’e mağduriyetlerimiz anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin’in sözleri, EYT’liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada.”