https://tr.sputniknews.com/20220811/iaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-nukleer-santraline-gidecek-heyete-bizzat-baskanlik-edecegim-1059784510.html

IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali’ne gidecek heyete bizzat başkanlık edeceğim

IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali’ne gidecek heyete bizzat başkanlık edeceğim

IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulunacak uzmanlar heyetine bizzat başkanlık edeceğini bildirdi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T01:04+0300

2022-08-11T01:04+0300

2022-08-11T01:04+0300

ukrayna krizi

zaporojye

rusya

bm

birleşmiş milletler (bm)

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

rafael grossi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054463094_0:0:2618:1474_1920x0_80_0_0_4bc9f69a4e86342bef26e39575e916ff.jpg

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, bizzat başkanlık etmeyi planladığı Zaporojye Nükleer Santrali'ni denetleyecek uzman heyetinin hazırlanması konusunda BM Güvenlik Konseyi'ne bilgi vereceğini söyledi.Grossi, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskini azaltmak için her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.Rusya’nın çağrısıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans aracılığıyla katılarak santraldeki durum hakkında bilgi vereceğini belirten Grossi, “Konseyi bilgilendirme fırsatı verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. IAEA'nın santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için son derece önemlidir” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-saldirilari-nukleer-terordur-1059714603.html

zaporojye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zaporojye, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi