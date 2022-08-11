https://tr.sputniknews.com/20220811/iaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-nukleer-santraline-gidecek-heyete-bizzat-baskanlik-edecegim-1059784510.html
IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali’ne gidecek heyete bizzat başkanlık edeceğim
IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali’ne gidecek heyete bizzat başkanlık edeceğim
IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulunacak uzmanlar heyetine bizzat başkanlık edeceğini bildirdi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T01:04+0300
2022-08-11T01:04+0300
2022-08-11T01:04+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
bm
birleşmiş milletler (bm)
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
rafael grossi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054463094_0:0:2618:1474_1920x0_80_0_0_4bc9f69a4e86342bef26e39575e916ff.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, bizzat başkanlık etmeyi planladığı Zaporojye Nükleer Santrali'ni denetleyecek uzman heyetinin hazırlanması konusunda BM Güvenlik Konseyi'ne bilgi vereceğini söyledi.Grossi, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskini azaltmak için her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.Rusya’nın çağrısıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans aracılığıyla katılarak santraldeki durum hakkında bilgi vereceğini belirten Grossi, “Konseyi bilgilendirme fırsatı verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. IAEA'nın santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için son derece önemlidir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-saldirilari-nukleer-terordur-1059714603.html
zaporojye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054463094_0:0:2618:1964_1920x0_80_0_0_c8234d99102916ec996f642bdb03e325.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zaporojye, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi
IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali’ne gidecek heyete bizzat başkanlık edeceğim
Abone ol
IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulunacak uzmanlar heyetine bizzat başkanlık edeceğini bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, bizzat başkanlık etmeyi planladığı Zaporojye Nükleer Santrali'ni denetleyecek uzman heyetinin hazırlanması konusunda BM Güvenlik Konseyi'ne bilgi vereceğini söyledi.
Grossi, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskini azaltmak için her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.
Rusya’nın çağrısıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans aracılığıyla katılarak santraldeki durum hakkında bilgi vereceğini belirten Grossi, “Konseyi bilgilendirme fırsatı verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. IAEA'nın santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için son derece önemlidir” diye konuştu.