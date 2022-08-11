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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220811/iaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-nukleer-santraline-gidecek-heyete-bizzat-baskanlik-edecegim-1059784510.html
IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali’ne gidecek heyete bizzat başkanlık edeceğim
IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali’ne gidecek heyete bizzat başkanlık edeceğim
IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulunacak uzmanlar heyetine bizzat başkanlık edeceğini bildirdi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T01:04+0300
2022-08-11T01:04+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
bm
birleşmiş milletler (bm)
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
rafael grossi
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, bizzat başkanlık etmeyi planladığı Zaporojye Nükleer Santrali'ni denetleyecek uzman heyetinin hazırlanması konusunda BM Güvenlik Konseyi'ne bilgi vereceğini söyledi.Grossi, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskini azaltmak için her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.Rusya’nın çağrısıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans aracılığıyla katılarak santraldeki durum hakkında bilgi vereceğini belirten Grossi, “Konseyi bilgilendirme fırsatı verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. IAEA'nın santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için son derece önemlidir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220809/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-saldirilari-nukleer-terordur-1059714603.html
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zaporojye, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi

IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali’ne gidecek heyete bizzat başkanlık edeceğim

01:04 11.08.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGERUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali’nde incelemelerde bulunacak uzmanlar heyetine bizzat başkanlık edeceğini bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, bizzat başkanlık etmeyi planladığı Zaporojye Nükleer Santrali'ni denetleyecek uzman heyetinin hazırlanması konusunda BM Güvenlik Konseyi'ne bilgi vereceğini söyledi.
Grossi, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskini azaltmak için her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi.
Rusya’nın çağrısıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans aracılığıyla katılarak santraldeki durum hakkında bilgi vereceğini belirten Grossi, “Konseyi bilgilendirme fırsatı verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. IAEA'nın santralde bulunması, olası bir nükleer felaket riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için son derece önemlidir” diye konuştu.
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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