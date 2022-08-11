https://tr.sputniknews.com/20220811/icinde-74-kisi-tasiyan-yolcu-otobusu-temde-alev-alev-yandi--1059820281.html
İçinde 74 kişi taşıyan yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı
İçinde 74 kişi taşıyan yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı
Sakarya’da TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın sırasında otobüste bulunan 74 kişi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T22:34+0300
2022-08-11T22:34+0300
2022-08-11T22:35+0300
tem otoyolu
yolcu otobüsü
yangın
türkiye
metro turizm
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Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ardından otobüs bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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tem otoyolu, yolcu otobüsü, yangın, metro turizm
İçinde 74 kişi taşıyan yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı
22:34 11.08.2022 (güncellendi: 22:35 11.08.2022) Abone ol
Sakarya’da TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın sırasında otobüste bulunan 74 kişi son anda kurtuldu.
Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ardından otobüs bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.