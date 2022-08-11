Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220811/icinde-74-kisi-tasiyan-yolcu-otobusu-temde-alev-alev-yandi--1059820281.html
İçinde 74 kişi taşıyan yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı
İçinde 74 kişi taşıyan yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı
Sakarya’da TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın sırasında otobüste bulunan 74 kişi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T22:34+0300
2022-08-11T22:35+0300
tem otoyolu
yolcu otobüsü
yangın
türkiye
metro turizm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059820337_0:331:1200:1006_1920x0_80_0_0_ee87d907c6c16722d48748cd13dd147d.jpg
Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ardından otobüs bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059820337_0:218:1200:1118_1920x0_80_0_0_05a692e70cb4b006ef39ea34cf0915c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tem otoyolu, yolcu otobüsü, yangın, metro turizm

İçinde 74 kişi taşıyan yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı

22:34 11.08.2022 (güncellendi: 22:35 11.08.2022)
© İHA74 kişilik yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı
74 kişilik yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Sakarya’da TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın sırasında otobüste bulunan 74 kişi son anda kurtuldu.
Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ardından otobüs bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала