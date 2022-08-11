https://tr.sputniknews.com/20220811/icinde-74-kisi-tasiyan-yolcu-otobusu-temde-alev-alev-yandi--1059820281.html

İçinde 74 kişi taşıyan yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı

İçinde 74 kişi taşıyan yolcu otobüsü TEM'de alev alev yandı

Sakarya’da TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın sırasında otobüste bulunan 74 kişi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T22:34+0300

2022-08-11T22:34+0300

2022-08-11T22:35+0300

tem otoyolu

yolcu otobüsü

yangın

türkiye

metro turizm

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Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ardından otobüs bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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tem otoyolu, yolcu otobüsü, yangın, metro turizm