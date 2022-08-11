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İmamoğlu: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, yapmayın
İmamoğlu: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, yapmayın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erem İmamoğlu, İski tarafından çekilen bir fotoğrafı paylaştı ve "Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T13:40+0300
2022-08-11T13:40+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
yağmur
çimento
sağanak
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İstanbul'da özellikle öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, hava durumuna ilişkin birçok uyarıda bulunuyor.Sosyal medya hesabından yağmur kanallarına ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına boşaltanları uyardı ve "Bu fotoğrafı İSKİ ekiplerimiz Silivri'de çekti. Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. Yapmayın" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220811/meteoroloji-akom-ve-afaddan-uyari-marmara-icin-cok-kuvvetli-saganak-geliyor-1059791265.html
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ekrem imamoğlu, ibb, yağmur, çimento, sağanak

İmamoğlu: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, yapmayın

13:40 11.08.2022
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’deki kurum yatırımlarının bir bölümünü, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte yerinde inceledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’deki kurum yatırımlarının bir bölümünü, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte yerinde inceledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erem İmamoğlu, İski tarafından çekilen bir fotoğrafı paylaştı ve "Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, yapmayın" dedi.
İstanbul'da özellikle öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, hava durumuna ilişkin birçok uyarıda bulunuyor.
Sosyal medya hesabından yağmur kanallarına ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına boşaltanları uyardı ve "Bu fotoğrafı İSKİ ekiplerimiz Silivri'de çekti. Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. Yapmayın" ifadelerini kullandı.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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