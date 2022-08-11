https://tr.sputniknews.com/20220811/imamoglu-bazi-isguzarlar-cimentolu-sulari-yagmur-suyu-kanallarina-birakiyor-yapmayin-1059800476.html

İmamoğlu: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, yapmayın

İmamoğlu: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, yapmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erem İmamoğlu, İski tarafından çekilen bir fotoğrafı paylaştı ve "Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T13:40+0300

2022-08-11T13:40+0300

2022-08-11T13:40+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

yağmur

çimento

sağanak

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İstanbul'da özellikle öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, hava durumuna ilişkin birçok uyarıda bulunuyor.Sosyal medya hesabından yağmur kanallarına ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına boşaltanları uyardı ve "Bu fotoğrafı İSKİ ekiplerimiz Silivri'de çekti. Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220811/meteoroloji-akom-ve-afaddan-uyari-marmara-icin-cok-kuvvetli-saganak-geliyor-1059791265.html

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ekrem imamoğlu, ibb, yağmur, çimento, sağanak