https://tr.sputniknews.com/20220811/irandan-eski-abd-ulusal-guvenlik-danismani-boltona-yonelik-suikast-suclamasina-tepki-1059786838.html

İran’dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’a yönelik suikast suçlamasına tepki

İran’dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’a yönelik suikast suçlamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yönelik suikast suçlamasının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T02:38+0300

2022-08-11T02:38+0300

2022-08-11T02:43+0300

dünya

ortadoğu

abd

iran

john bolton

devrim muhafızları ordusu

kasım süleymani

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İran’ın yarı resmî Fars haber ajansına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Adalet Bakanlığı'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yönelik Devrim Muhafızları'nın suikast hazırlığında olduğu suçlamasına tepki gösterdi.Kenani, Bolton’a yönelik suikast suçlamasının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu belirterek, “Bu temelsiz suçlamalar ile İran vatandaşlarına yönelik atılacak her adıma karşı ABD’yi uyarıyoruz” dedi.Kenani, “ABD yargısı İran karşıtlığındaki yenilgisi ve temelsiz suçlamalarına rağmen yeni bir serap oluşturarak İran’a karşı belgesiz ve içi boş iftiralarını atmaya devam ediyor. Bu ve benzer iftiraların arkasında tamamen siyasi hedefler yatıyor” ifadelerini kullandı.ABD’nin kendi işlediği cinayetleri unutturmak ve sorumluluk almamak için hedef şaşırttığını belirten Kenani, “ABD, kendi gerçeklerinden kaçıyor. Kasım Süleymani’yi öldürmeleri veya bölgede DAEŞ ve Siyonist rejimin cinayetlerine destek verdikleri gerçeğinden kaçıyorlar. Bunu ise siyasi değeri tükenmiş ve kaybetmiş Bolton gibi isimleri üzerinden asılsız suçlamalar ile yapıyorlar” şeklinde konuştu.ABD Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Şahram Poursafi adlı kişinin Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak John Bolton’a suikast planladığını öne sürmüştü.Bakanlığın açıklamalarına göre, 45 yaşında ve Tahranlı olan Şahram Poursafi, Mehdi Rezayi adıyla da biliniyor.Poursafi’nin Bolton’a suikast planladığı ve suikastta olacak her bir kişiye 300 bin dolar teklif ettiği belirtilmişti.Şahram Pursafi, suikast planıyla ilgili suçlamalar nedeniyle FBI tarafından aranıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220810/abd-iranli-bir-ajani-eski-beyaz-saray-yetkilisi-john-boltoni-oldurme-plani-yapmakla-sucladi-1059776899.html

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ortadoğu, abd, iran, john bolton, devrim muhafızları ordusu, kasım süleymani