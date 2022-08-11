Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220811/irandan-eski-abd-ulusal-guvenlik-danismani-boltona-yonelik-suikast-suclamasina-tepki-1059786838.html
İran’dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’a yönelik suikast suçlamasına tepki
İran’dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’a yönelik suikast suçlamasına tepki
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yönelik suikast suçlamasının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T02:38+0300
2022-08-11T02:43+0300
dünya
ortadoğu
abd
iran
john bolton
devrim muhafızları ordusu
kasım süleymani
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103485/62/1034856247_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_88ea9c790de1ec4d7bfc3d223d179213.jpg
İran’ın yarı resmî Fars haber ajansına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Adalet Bakanlığı'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yönelik Devrim Muhafızları'nın suikast hazırlığında olduğu suçlamasına tepki gösterdi.Kenani, Bolton’a yönelik suikast suçlamasının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu belirterek, “Bu temelsiz suçlamalar ile İran vatandaşlarına yönelik atılacak her adıma karşı ABD’yi uyarıyoruz” dedi.Kenani, “ABD yargısı İran karşıtlığındaki yenilgisi ve temelsiz suçlamalarına rağmen yeni bir serap oluşturarak İran’a karşı belgesiz ve içi boş iftiralarını atmaya devam ediyor. Bu ve benzer iftiraların arkasında tamamen siyasi hedefler yatıyor” ifadelerini kullandı.ABD’nin kendi işlediği cinayetleri unutturmak ve sorumluluk almamak için hedef şaşırttığını belirten Kenani, “ABD, kendi gerçeklerinden kaçıyor. Kasım Süleymani’yi öldürmeleri veya bölgede DAEŞ ve Siyonist rejimin cinayetlerine destek verdikleri gerçeğinden kaçıyorlar. Bunu ise siyasi değeri tükenmiş ve kaybetmiş Bolton gibi isimleri üzerinden asılsız suçlamalar ile yapıyorlar” şeklinde konuştu.ABD Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Şahram Poursafi adlı kişinin Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak John Bolton’a suikast planladığını öne sürmüştü.Bakanlığın açıklamalarına göre, 45 yaşında ve Tahranlı olan Şahram Poursafi, Mehdi Rezayi adıyla da biliniyor.Poursafi’nin Bolton’a suikast planladığı ve suikastta olacak her bir kişiye 300 bin dolar teklif ettiği belirtilmişti.Şahram Pursafi, suikast planıyla ilgili suçlamalar nedeniyle FBI tarafından aranıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220810/abd-iranli-bir-ajani-eski-beyaz-saray-yetkilisi-john-boltoni-oldurme-plani-yapmakla-sucladi-1059776899.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103485/62/1034856247_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_027db9427f1750eb90133082c8f62e8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, iran, john bolton, devrim muhafızları ordusu, kasım süleymani

İran’dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’a yönelik suikast suçlamasına tepki

02:38 11.08.2022 (güncellendi: 02:43 11.08.2022)
© REUTERS / Ronen ZvulunJohn Bolton
John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
Abone olTelegram
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yönelik suikast suçlamasının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu belirterek, “Bu temelsiz suçlamalar ile İran vatandaşlarına yönelik atılacak her adıma karşı ABD’yi uyarıyoruz” dedi.
İran’ın yarı resmî Fars haber ajansına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Adalet Bakanlığı'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yönelik Devrim Muhafızları'nın suikast hazırlığında olduğu suçlamasına tepki gösterdi.
Kenani, Bolton’a yönelik suikast suçlamasının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu belirterek, “Bu temelsiz suçlamalar ile İran vatandaşlarına yönelik atılacak her adıma karşı ABD’yi uyarıyoruz” dedi.
Kenani, “ABD yargısı İran karşıtlığındaki yenilgisi ve temelsiz suçlamalarına rağmen yeni bir serap oluşturarak İran’a karşı belgesiz ve içi boş iftiralarını atmaya devam ediyor. Bu ve benzer iftiraların arkasında tamamen siyasi hedefler yatıyor” ifadelerini kullandı.
ABD’nin kendi işlediği cinayetleri unutturmak ve sorumluluk almamak için hedef şaşırttığını belirten Kenani, “ABD, kendi gerçeklerinden kaçıyor. Kasım Süleymani’yi öldürmeleri veya bölgede DAEŞ ve Siyonist rejimin cinayetlerine destek verdikleri gerçeğinden kaçıyorlar. Bunu ise siyasi değeri tükenmiş ve kaybetmiş Bolton gibi isimleri üzerinden asılsız suçlamalar ile yapıyorlar” şeklinde konuştu.
ABD Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Şahram Poursafi adlı kişinin Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak John Bolton’a suikast planladığını öne sürmüştü.
Bakanlığın açıklamalarına göre, 45 yaşında ve Tahranlı olan Şahram Poursafi, Mehdi Rezayi adıyla da biliniyor.
Poursafi’nin Bolton’a suikast planladığı ve suikastta olacak her bir kişiye 300 bin dolar teklif ettiği belirtilmişti.
Şahram Pursafi, suikast planıyla ilgili suçlamalar nedeniyle FBI tarafından aranıyor.
ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
DÜNYA
ABD, İranlı bir ajanı, eski Beyaz Saray yetkilisi John Bolton'ı öldürme planı yapmakla suçladı
Dün, 22:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала