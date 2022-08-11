https://tr.sputniknews.com/20220811/istanbul-ticaret-odasi-9-kasimda-secime-gidiyor-1059814538.html
İstanbul Ticaret Odası, 9 Kasım'da seçime gidiyor
İstanbul Ticaret Odası, 9 Kasım'da seçime gidiyor
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 21'inci dönem seçimleri 9 Kasım'da yapılacak. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç Oda seçimleri 4 yılda bir, 1 Ekim- 30 Kasım... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T19:15+0300
2022-08-11T19:15+0300
2022-08-11T19:16+0300
istanbul ticaret odası (ito)
türkiye
şekib avdagiç
seçim
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İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 670 binden fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük Odası olan İTO'nun 21’inci dönem seçimleri 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Açıklamada odanın ağustos ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasına yer verilen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu’na göre oda seçimleri 4 yılda bir, 1 Ekim- 30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak seçimlerimizi bu sene 9 Kasım 2022 Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İlçe Seçim Kurulu’nun teyidini müteakip bunu resmi olarak açıklayacağız. Seçimlerimizi yine İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) yapmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Avdagiç, seçim takvimiyle ilgili Fatih İlçe Seçim Kurulu’na başvurulacağını, kurulun teyidinin ardından resmi duyurunun yapılacağını kaydetti.
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istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, seçim
İstanbul Ticaret Odası, 9 Kasım'da seçime gidiyor
19:15 11.08.2022 (güncellendi: 19:16 11.08.2022) Abone ol
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 21'inci dönem seçimleri 9 Kasım'da yapılacak. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç Oda seçimleri 4 yılda bir, 1 Ekim- 30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak seçimlerimizi bu sene 9 Kasım 2022 Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 670 binden fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük Odası olan İTO'nun 21’inci dönem seçimleri 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Açıklamada odanın ağustos ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasına yer verilen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu’na göre oda seçimleri 4 yılda bir, 1 Ekim- 30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak seçimlerimizi bu sene 9 Kasım 2022 Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İlçe Seçim Kurulu’nun teyidini müteakip bunu resmi olarak açıklayacağız. Seçimlerimizi yine İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) yapmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Avdagiç, seçim takvimiyle ilgili Fatih İlçe Seçim Kurulu’na başvurulacağını, kurulun teyidinin ardından resmi duyurunun yapılacağını kaydetti.