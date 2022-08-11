https://tr.sputniknews.com/20220811/istanbulda-muteahhit-ayni-evi-5-kisiye-satti-1059802069.html

İstanbul'da müteahhit aynı evi 5 kişiye sattı

İstanbul'da müteahhit aynı evi 5 kişiye sattı

Avcılar'daki bir müteahhit, iddiaya göre bir evi 5 kişiye sattı. Ayrı miktarlarda para veren mağdurlar avukat aracıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T14:24+0300

2022-08-11T14:24+0300

2022-08-11T14:24+0300

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İstanbul Avcılar'da aynı dairenin 5 kişiye birden satıldığının ortaya ortaya çıkmasının ardından konu yargıya taşındı.Avcılar’da 2019 yılında inşaat halindeyken ev alan emekli öğretmen Gülseren Karakaya, müteahhite 400 bin TL ödedi. Emekli öğretmenin alımından birkaç ay geçmesinin ardından ortaya aynı daireyi alan ikinci bir kişi daha çıktı.Ancak bu alıcıdan sonra bu kez de piyasaya üçüncü alıcı da çıkarak Karakaya'nın kapısını çaldı ve ''Evden çık'' dedi.Karaya, bu söyleme direnince üçüncü alıcıya aynı yöntemle başka bir eve gösterildi. Ancak aradan geçen sürede müteahhit İrfan T’nin aynı evin tapusunu yakını olan Erdal K’ya araba ve bir miktar para karşılığında sattığı belirlendi.Evi satın alan kişi sayısı 5'e ulaştıErdal K, da evi yine akrabası olan İrfan A’ya sattığı ortaya çıktı. Evi alan son kişi ise Karakaya’yı sürekli tehdit ederek evi boşaltmasını istedi. Ancak aynı evin 5 alıcısı çıktığını öğrenen emekli öğretmen Gülseren Karakaya, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.Müteahhitin "Tapu öncesi inşaatın bitmesi lazım 150 bin TL gerek" diyerek para istediğini ve bu parayı gönderdiğini anlatan Gülseren Karakaya, “2019 yılında bir evimi sattım, Avcılar’dan ev almak istedim. Dolaştım, bir inşaatın önünde dururken bir adam geldi. 'Burada çok güzel bir daire var isterseniz orayı görebilirsiniz' dedi. Zorla beni yukarıya çıkardı, çok beğendim. 400 bin TL’ye anlaştık'' dedi ve şöyle devam etti:Karakaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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türkiye, bina, ev, müteahhit, dolandırıcılık