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İzmir'de 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İzmir'de 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İzmir'de kasten adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T04:09+0300
2022-08-11T04:09+0300
türkiye
izmir
firari
hapis
hapis cezası
bayraklı
polis
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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.S'nin Yamanlar Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Zanlının bulunduğu adrese giden ekipleri gören C.S, otomobille kaçmaya başladı. C.S, yaşanan kovalamaca sonucu Örnekköy Mahallesi'nde yakalandı.C.S'nin işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edileceği belirtildi.
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izmir, firari, hapis, hapis cezası, bayraklı, polis

İzmir'de 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

04:09 11.08.2022
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AA
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İzmir'de kasten adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.S'nin Yamanlar Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlının bulunduğu adrese giden ekipleri gören C.S, otomobille kaçmaya başladı. C.S, yaşanan kovalamaca sonucu Örnekköy Mahallesi'nde yakalandı.
C.S'nin işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edileceği belirtildi.
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