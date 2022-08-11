https://tr.sputniknews.com/20220811/kalyon-enerjinin-yarisi-abu-dabili-sirkete-satildi-1059795247.html

Kalyon Enerji'nin yarısı Abu Dabili şirkete satıldı

Kalyon Enerji'nin yarısı Abu Dabili şirkete satıldı

Birleşik Arap Emirliği merkezli International Energy Holding Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 490 milyon dolara satın aldı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T11:31+0300

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2022-08-11T11:31+0300

ekonomi

kalyon holding

abu dabi

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Abu Dabi merkezli, IHC’nin iştiraki International Energy Holding, Kalyon Enerji’nin yüzde 50 hissesini 1,8 milyar dirheme (490 milyon dolar) satın aldı.Bloomberg'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada yönetimin, düzenleyici kuruluş onaylarının ardından gerekli süreçlerin tamamlanması için çalışmalar yaptığı belirtildi.Kalyon Enerji'nin portföyünde güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji santrali projeleri ve bir sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali bulunuyor.

abu dabi

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kalyon holding, abu dabi