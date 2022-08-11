https://tr.sputniknews.com/20220811/kalyon-enerjinin-yarisi-abu-dabili-sirkete-satildi-1059795247.html
Kalyon Enerji'nin yarısı Abu Dabili şirkete satıldı
Kalyon Enerji'nin yarısı Abu Dabili şirkete satıldı
Birleşik Arap Emirliği merkezli International Energy Holding Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 490 milyon dolara satın aldı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T11:31+0300
2022-08-11T11:31+0300
2022-08-11T11:31+0300
ekonomi
kalyon holding
abu dabi
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Abu Dabi merkezli, IHC’nin iştiraki International Energy Holding, Kalyon Enerji’nin yüzde 50 hissesini 1,8 milyar dirheme (490 milyon dolar) satın aldı.Bloomberg'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada yönetimin, düzenleyici kuruluş onaylarının ardından gerekli süreçlerin tamamlanması için çalışmalar yaptığı belirtildi.Kalyon Enerji'nin portföyünde güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji santrali projeleri ve bir sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali bulunuyor.
abu dabi
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kalyon holding, abu dabi
Kalyon Enerji'nin yarısı Abu Dabili şirkete satıldı
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Birleşik Arap Emirliği merkezli International Energy Holding Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 490 milyon dolara satın aldı.
Abu Dabi merkezli, IHC’nin iştiraki International Energy Holding, Kalyon Enerji’nin yüzde 50 hissesini 1,8 milyar dirheme (490 milyon dolar) satın aldı.
Bloomberg'in haberine göre
, şirketten yapılan açıklamada yönetimin, düzenleyici kuruluş onaylarının ardından gerekli süreçlerin tamamlanması için çalışmalar yaptığı belirtildi.
Kalyon Enerji'nin portföyünde güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji santrali projeleri ve bir sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali bulunuyor.