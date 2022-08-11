https://tr.sputniknews.com/20220811/kendilerini-sollamasina-sinirlenen-aractakiler-onunu-kestikleri-iett-otobusunun-camlarini-kirdilar-1059796706.html

Kendilerini sollamasına sinirlenen araçtakiler, önünü kestikleri İETT otobüsünün camlarını kırdılar

Kendilerini sollamasına sinirlenen araçtakiler, önünü kestikleri İETT otobüsünün camlarını kırdılar

Beylikdüzü'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı. Saldırganların... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T12:04+0300

2022-08-11T12:04+0300

2022-08-11T12:04+0300

yaşam

iett

otobüs

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Beyllikdüzü'nde dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsüne 3 kişi saldırdı.İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti. Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı.Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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2022

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iett, otobüs