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https://tr.sputniknews.com/20220811/kendilerini-sollamasina-sinirlenen-aractakiler-onunu-kestikleri-iett-otobusunun-camlarini-kirdilar-1059796706.html
Kendilerini sollamasına sinirlenen araçtakiler, önünü kestikleri İETT otobüsünün camlarını kırdılar
Kendilerini sollamasına sinirlenen araçtakiler, önünü kestikleri İETT otobüsünün camlarını kırdılar
Beylikdüzü'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı. Saldırganların... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Beyllikdüzü'nde dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsüne 3 kişi saldırdı.İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti. Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı.Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Kendilerini sollamasına sinirlenen araçtakiler, önünü kestikleri İETT otobüsünün camlarını kırdılar

12:04 11.08.2022
© FotoğrafKendilerini sollamasına sinirlenen araçtakiler, önünün kestikleri İETT otobüsünün camlarını kırdılar
Kendilerini sollamasına sinirlenen araçtakiler, önünün kestikleri İETT otobüsünün camlarını kırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© Fotoğraf
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Beylikdüzü'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı. Saldırganların, otobüsün camlarını yumruk ve tekmelerle kırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyllikdüzü'nde dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsüne 3 kişi saldırdı.

İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti. Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı.
Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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