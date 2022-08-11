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Kilitli tutuldukları evde aç kalınca birbirlerini yediler
Kilitli tutuldukları evde aç kalınca birbirlerini yediler
Antalya'da, 17 Golden Retriever cinsi köpeğin bakıldığı E.K. adlı kadına ait evde, köpeklerin aç kaldığı ve çiftleşme döneminde birbirlerine saldırıp öldürdüğü... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T14:08+0300
2022-08-11T14:08+0300
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Antalya’da mahalle sakinlerinin ihbarı ile bir adrese gelen hayvanseverler bir evin balkonunda 16 tane köpek gördü. Duruma isyan eden hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda beslendiğini ve zaman zaman birbirlerine saldırdıklarını belirterek el konulmasını istedi.Antalya’nın Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi 4527 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde kötü koşullarda çok sayıda köpek beslendiği ihbarını alan hayvanseverler, mahallede yaşayan vatandaşların şikayeti ile adrese geldi. Burada balkonda 16 tane köpek olduğunu gören hayvanseverler gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Zaman zaman köpeklerin birbirlerine saldırarak zarar verdiğini öne süren hayvanseverler, köpeklere el konulmasını istedi.'17 köpekten 16 tane kaldı'Mayıs ayı içerisinde ihbar aldıklarını belirten hayvansever Jale Ünsal, “Burada hayvanın birisini kısır olmadığı için parçalamışlar. 17 köpekten 16 tane kaldı. Biz ekiplere ihbarda bulunduk. Onlar ise köpeklerin kiloları iyi diye almamışlar. Burada idrar kokusundan geçilmiyor. Dışkılarını içeri yapıyorlar. Burada bunların ölmesini mi bekleyeceğiz?” dedi.'Hayvanlar birbirlerine saldırıyorlar'Berrin Özkan ise “Sahibinin duyarsızlığı ortada, bu kadar hayvan bir arada bakılmaz. Aşağı inemiyorlar ve enerjilerini atamıyorlar. İki gün eve gelmediği zamanlar oluyormuş. Hayvanlar birbirlerine saldırıyorlar” dedi.'Aç kaldığı için birbirlerine saldırıyorlar'Mahallede yaşayan Fatma Şener, “Bu sabah balkonda halı yıkadım. Baktım köpekler birini öldürmüşler yiyorlar. Bu kaç oldu. Daha önce de oldu. Birisi de yaralandı, hastaneye götürmüş. Aç kaldığı için birbirlerine saldırıyorlar. Bir avuç mama ile o kadar köpek doyar mı? Mama ben de kaç kez verdim” diye konuştu.Bir başka mahalle sakini Hüsniye Dizibüyük ise ”Arkadaş gezmeye gidiyor. Ben arayıp köpeklerin birbirlerini yediğini söylüyorum. Bana 'Sana ne, karışma' diyor. Önceki gün bir ölü çıktı. Sabaha kadar birbirlerini yiyorlar. Bunlara iyi bir yuva yapalım” dedi.Diğer taraftan hayvanseverlerin telefon yardımı ile ulaştığı köpeklerin sahibi ise iddiaları reddetti. Hayvanseverlerin ihbarı ile adrese gelen polis ekipleri ise konunun HAYDİ ekiplerine bildirileceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/cuma-son-gun-hayvanseverler-yasakli-irklar-icin-surenin-uzatilmasini-istiyor-1052672427.html
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türkiye, antalya, hayvansever, hayvan hakları, köpek

Kilitli tutuldukları evde aç kalınca birbirlerini yediler

14:08 11.08.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİRKilitli tutuldukları evde aç kalınca birbirlerini yediler
Kilitli tutuldukları evde aç kalınca birbirlerini yediler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİR
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Antalya'da, 17 Golden Retriever cinsi köpeğin bakıldığı E.K. adlı kadına ait evde, köpeklerin aç kaldığı ve çiftleşme döneminde birbirlerine saldırıp öldürdüğü iddia edildi.
Antalya’da mahalle sakinlerinin ihbarı ile bir adrese gelen hayvanseverler bir evin balkonunda 16 tane köpek gördü. Duruma isyan eden hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda beslendiğini ve zaman zaman birbirlerine saldırdıklarını belirterek el konulmasını istedi.
Antalya’nın Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi 4527 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde kötü koşullarda çok sayıda köpek beslendiği ihbarını alan hayvanseverler, mahallede yaşayan vatandaşların şikayeti ile adrese geldi. Burada balkonda 16 tane köpek olduğunu gören hayvanseverler gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Zaman zaman köpeklerin birbirlerine saldırarak zarar verdiğini öne süren hayvanseverler, köpeklere el konulmasını istedi.

'17 köpekten 16 tane kaldı'

Mayıs ayı içerisinde ihbar aldıklarını belirten hayvansever Jale Ünsal, “Burada hayvanın birisini kısır olmadığı için parçalamışlar. 17 köpekten 16 tane kaldı. Biz ekiplere ihbarda bulunduk. Onlar ise köpeklerin kiloları iyi diye almamışlar. Burada idrar kokusundan geçilmiyor. Dışkılarını içeri yapıyorlar. Burada bunların ölmesini mi bekleyeceğiz?” dedi.

'Hayvanlar birbirlerine saldırıyorlar'

Berrin Özkan ise “Sahibinin duyarsızlığı ortada, bu kadar hayvan bir arada bakılmaz. Aşağı inemiyorlar ve enerjilerini atamıyorlar. İki gün eve gelmediği zamanlar oluyormuş. Hayvanlar birbirlerine saldırıyorlar” dedi.

'Aç kaldığı için birbirlerine saldırıyorlar'

Mahallede yaşayan Fatma Şener, “Bu sabah balkonda halı yıkadım. Baktım köpekler birini öldürmüşler yiyorlar. Bu kaç oldu. Daha önce de oldu. Birisi de yaralandı, hastaneye götürmüş. Aç kaldığı için birbirlerine saldırıyorlar. Bir avuç mama ile o kadar köpek doyar mı? Mama ben de kaç kez verdim” diye konuştu.
Bir başka mahalle sakini Hüsniye Dizibüyük ise ”Arkadaş gezmeye gidiyor. Ben arayıp köpeklerin birbirlerini yediğini söylüyorum. Bana 'Sana ne, karışma' diyor. Önceki gün bir ölü çıktı. Sabaha kadar birbirlerini yiyorlar. Bunlara iyi bir yuva yapalım” dedi.
Diğer taraftan hayvanseverlerin telefon yardımı ile ulaştığı köpeklerin sahibi ise iddiaları reddetti. Hayvanseverlerin ihbarı ile adrese gelen polis ekipleri ise konunun HAYDİ ekiplerine bildirileceğini belirtti.
Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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12 Ocak, 17:41
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