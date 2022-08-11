https://tr.sputniknews.com/20220811/kim-kovide-karsi-zafer-ilan-etti-kiz-kardesi-kim-yuksek-atesine-ragmen-bir-an-dinlenmedi-dedi-1059798268.html

Kim, Kovid'e karşı zafer ilan etti: Kız kardeşi 'Kim yüksek ateşine rağmen bir an dinlenmedi' dedi

Kim, Kovid'e karşı zafer ilan etti: Kız kardeşi 'Kim yüksek ateşine rağmen bir an dinlenmedi' dedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sağlık çalışanları ve bilim insanlarıyla buluşmasında, 'habis pandemik hastalığa karşı savaşta zafer' açıklaması yaptı. Kim'in... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T12:52+0300

2022-08-11T12:52+0300

2022-08-11T13:45+0300

dünya

kuzey kore

kim yo-jong

kim jong-un

kovid-19

koronavirüs

pandemi

salgın

yüksek ateş

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Tüm Kovid pandemisi boyunca tek vaka kayıtlara geçirmedikten sonra nisanda ilk vakaları saptayıp mayısta salgın ilan eden Kuzey Kore'de Kovid'e karşı 'parlak zafer' kazanıldığı ilan edildi.Devlet televizyonu KCTV'ye göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sağlık çalışanları ve bilim insanlarıyla buluşmasında, 'habis pandemik hastalığa karşı savaşta zafer' açıklaması yaptı.Kuzey Kore liderinin önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong'un toplantıda 'Kim'in yüksek ateş ile hastalandığını, ancak ülke virüsle savaşırken dinlenmeyi reddettiğini' söylemesi üzerine yetkililerin ağladığı ekrana yansıtıldı. Kore Savaşı sonrası dünyaya kapılarını kapatarak ayakta kalan komünist Kuzey Kore, pandemi döneminde Çin'le sınırını kapatıp kendini dünyadan tamamen tecrit ederek vakaları önlemeye çalıştı, ancak bu yılın baharında Omicron varyantından kaçamayıp 'maksimum acil salgın önleme sistemini' etkinleştirdi. Ancak test kapasitesi eksikliğinden dolayı vaka raporlarında Kovid hastası yerine ateşli hasta ifadesini kullanma yoluna gitti. Devlet medyasına göre bu dönemde yaklaşık 4.8 milyon ateşli enfeksiyon kayıtlara geçirip sadece 74 ölüm, dolayısıyla yüzde 0.002'lik ölüm oranı açıklayan Kuzey Kore, 29 Temmuz'dan bu yana yeni vaka bildirmedi.Sağlık çalışanlarıyla buluşmasında pandemiyle bu şekilde baş edilmesinin 'dünya halk sağlığı tarihinde benzeri görülmemiş bir mucize' olduğunu söyleyen Kim "Halkımızın kazandığı zafer tarihi bir olaydır" vurgusunu yaptı. Sözleri gökgürültüsü gibi alkışlarla karşılandı. KCTV'nin ilk kez konuşmasını yayımladığı 'Birinci Kız Kardeş' Kim Yo-jong da hararetli bir üslupla hitabında "Kim Jong-un salgınla savaş günlerinde yüksek ateşten acı çekiyordu, ama sorumlu olduğu halkını düşündüğü için bir an bile yatıp dinlenemedi" dedi. Böylece Batı'nın sağlık durumunu en ince ayrıntısına dek takip ettiği ve sık sık spekülasyon konusu yaptığı Kim Jong-un'un Kovid'e yakalandığı ilk kez Kuzey Kore tarafından duyuruldu.Kim Yo-jong, erkek kardeşinin sağlığından bahsederken, kamera, izleyiciler arasında yer alan üniformalı yetkililerin gözyaşlarını sildiğini ya da hüngür hüngür ağladığını gösterdi. 'Birinci Kız Kardeş', Kuzey Kore'deki Kovid salgınına Güney Kore'nin neden olduğunu iddiasını yeniden gündeme getirerek 'çok sert misilleme' uyarısında bulunurken 'yok etmek, ortadan kaldırmak' gibi sözler kullandı. Daha önce Kuzey Kore devlet medyası, salgından sınırda uçurulan 'yabancı şeyleri' sorumlu tutarak yıllardır balonlarla Kuzey tarafına propaganda broşürleri ya da insani yardım gibi malzemeler uçuran Güney Kore'deki aktivistleri işaret etmişti. AFP'ye konuşan Güney Kore başkenti Seul'deki Ewha Üniversitesi'nin profesörü Leif-Eric Easley, 'analistlerin Kuzey Kore'nin Kovid'e karşı zafer ilanını ekonomiyi canlandırmak veya nükleer deneme yapmak gibi diğer önceliklere geçme arzusunun göstergesi olarak yorumladıklarını' söyledi.

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kuzey kore, kim yo-jong, kim jong-un, kovid-19, koronavirüs, pandemi, salgın, yüksek ateş