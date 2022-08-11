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https://tr.sputniknews.com/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html
Kovanda durduğu gibi durmuyor: Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu
Kovanda durduğu gibi durmuyor: Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu
Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T00:57+0300
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yaşam
türkiye
ayı
bal
düzce
sarhoş
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Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.Kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220712/evinin-onune-astigi-ayi-maketi-asti-tabela-olarak-kullaniyoruz-1058614323.html
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türkiye, ayı, bal, düzce, sarhoş

Kovanda durduğu gibi durmuyor: Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu

00:57 11.08.2022 (güncellendi: 01:26 11.08.2022)
© İHA / İHA-AW687322Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu
Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA / İHA-AW687322
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konuldu. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni" yorumunu yaptı.
Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti.

Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.

Kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
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Evinin önüne ayı maketi astı: 'Tabela olarak kullanıyoruz'
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