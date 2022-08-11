Kovanda durduğu gibi durmuyor: Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu
00:57 11.08.2022 (güncellendi: 01:26 11.08.2022)
© İHA / İHA-AW687322Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu
© İHA / İHA-AW687322
Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konuldu. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni" yorumunu yaptı.
Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti.
Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.
Kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.
Kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
Kovanda durduğu gibi durmuyor: Acı balı fazla kaçıran ayı sarhoş oldu https://t.co/wJlOBb8Q3Zhttps://t.co/ieh9lk9bst pic.twitter.com/8mMbN0LNj9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 10, 2022
12 Temmuz, 09:41