Lübnan'daki bir bankada rehine krizi: Parasını çekemedi, içeridekileri rehin aldı
15:59 11.08.2022 (güncellendi: 16:01 11.08.2022)
© İHA / WAEL HAMZEHLübnan'ın başkenti Beyrut'ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen silahlı şahıs, benzin bidonuyla girdiği bankada çalışanları ve müşterileri rehin aldı.
© İHA / WAEL HAMZEH
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen silahlı şahıs, benzin bidonuyla girdiği bankada çalışanları ve müşterileri rehin aldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta silahlı şahıs, bir bidon benzinle Hamra semtindeki Federal Banka şubesine girdi. Banka hesabında bulunan yaklaşık 200 bin doları çekmek isteyen şahıs, olumsuz yanıt alınca yakınlarının hastanede olduğunu belirterek yeniden parasını istedi.
Silahını çıkaran saldırgan, banka çalışanlarını ve bazı müşterileri rehin aldı. İçeride kaç müşteri veya çalışan olduğu bilinmezken, bazı müşterilerin saldırganın kapıları kapatmadan önce kaçmayı başardığı belirtildi.
Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi, saldırganla pazarlık yapılacağı öğrenildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde iki polisin rehinelerden birinin serbest bırakılmasını istediği, ancak saldırganın olumsuz yanıt verdiği görüldü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde iki polisin rehinelerden birinin serbest bırakılmasını istediği, ancak saldırganın olumsuz yanıt verdiği görüldü.
BREAKING: Video of hostage situation in #Lebanon at a major bank in downtown Beirut. An armed man is holding bank staff until they release his deposits, he says are $210,000: pic.twitter.com/xG9A9H3Yl8— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 11, 2022
Saldırganın olay yerinde olan kardeşi Atef al-Sheikh Hussein medyaya yaptığı açıklamada, kardeşinin babasının tıbbi masraflarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için parasını çekmek istediğini söyledi.
Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da bankalardan para çekme işlemlerine kısıtlama getirilmişti.
BREAKING 🇱🇧 : Armed man with a shotgun takes employees hostage at a local bank in Hamra, Beirut.#Lebanon pic.twitter.com/pgHAKeUffw— Zaid Ahmd (@realzaidzayn) August 11, 2022