https://tr.sputniknews.com/20220811/medvedev-lhcde-pasecnik-ve-pusilin-ile-oncelikli-guvenlik-onlemleri-konularini-gorustuk-1059820133.html

Medvedev: LHC’de Paseçnik ve Puşilin ile öncelikli güvenlik önlemleri konularını görüştük

Medvedev: LHC’de Paseçnik ve Puşilin ile öncelikli güvenlik önlemleri konularını görüştük

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni (LHC) ziyaret ettiğini ve Donbass cumhuriyetleri liderleri ile bir... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T22:28+0300

2022-08-11T22:28+0300

2022-08-11T22:31+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donbass

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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni (LHC) ziyaret ettiğini ve burada Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin ve Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ile bir araya geldiğini ve öncelikli güvenlik önlemlerine ilişkin bir toplantı düzenlediklerini kaydetti.Medvedev, "Perşembe günü Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettim ve burada LHC lideri Leonid Paseçnik ve DHC lideri Denis Puşilin ile bir araya geldik. Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Donbass cumhuriyetlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik öncelikli tedbirler konulu bir toplantı düzenledik” ifadelerini kullandı.Medvedev, toplantıda ayrıca LHC ve DHC’nin ekonomik ve sosyal gelişiminin korunması konularını ele aldıklarını belirterek, "LHC ve DHC yasalarının Rusya Federasyonu mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesine, altyapıların inşasına, hastanelerin onarımına, okulların yeni öğretim yılına hazırlanmasına, sosyal sorunların çözümüne ve vatandaşlara destek konularına özel önem verildi” diye yazdı..Medvedev’e göre toplantıda ayrıca, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, İmar Bakanı Irek Fayzullin, FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin hazır bulundu.

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