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Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan uyarı: Marmara için çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan uyarı: Marmara için çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji 11 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara bölgesinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bir uyarı da AKOM ve AFAD'dan... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T06:30+0300
2022-08-11T06:30+0300
yaşam
hava durumu
meteoroloji
yağmur
istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.İstanbul için turuncu kodlu uyarıÖte yandan, AFAD ve AKOM İstanbul'un her iki yakası ile, Sakarya, Kocaeli ve Sinop'un bazı bölgeleri için şiddetli yağmur uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan paylaşımda İstanbul'da "turuncu" kodlu uyarı yapıldığı görüldü. Söz konusu uyarının akabinde AKOM, vatandaşların bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi.
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hava durumu, meteoroloji, yağmur, istanbul

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan uyarı: Marmara için çok kuvvetli sağanak geliyor

06:30 11.08.2022
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AA
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Meteoroloji 11 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara bölgesinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bir uyarı da AKOM ve AFAD'dan geldi. Vatandaşların ani su birikintilerine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul için turuncu kodlu uyarı

Öte yandan, AFAD ve AKOM İstanbul'un her iki yakası ile, Sakarya, Kocaeli ve Sinop'un bazı bölgeleri için şiddetli yağmur uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan paylaşımda İstanbul'da "turuncu" kodlu uyarı yapıldığı görüldü.
Söz konusu uyarının akabinde AKOM, vatandaşların bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi.
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