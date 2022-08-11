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Moderna CEO'su: Kovid aşıları 'iPhone' gibi gelişim gösterecek
Moderna CEO'su: Kovid aşıları 'iPhone' gibi gelişim gösterecek
5 yıl içinde koronavirüs, grip ve RSV'yi kapsayacak şekilde yıllık tek dozluk güçlendirici sunmak için çalıştıklarını duyuran Moderna CEO'su, aşının evrimini... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T19:42+0300
2022-08-11T19:46+0300
koronavirüs
moderna
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Kovid pandemisinde insanlık güçlendirici dozlarla birlikte yılda en az 3 doz aşı olma sürecine girerken, Biontech-Pfizer gibi mRNA temelli aşı üreticisi Moderna'dan yılda tek doz aşıyla bütün işi görme açıklaması geldi. Dün CNN Business'e konuşan ABD'li ilaç ve biyoteknoloji devinin CEO'su Stéphane Bancel, gelecek 5 yıl içinde koronavirüs, grip ve bir başka yaygın solunum yolu virüsünü kapsayacak şekilde yıllık tek dozluk bir güçlendirici sunmayı umduklarını söyledi. Bancel, Kovid mutasyona uğramaya devam ederken, Moderna'nın aşılarını güncellemeye devam etmesi gerekeceğini ve bunu tüketiciler için daha kullanışlı hale getirmeye çalışacağını söyledi.Yeni kombine ürünü piyasaya sürmek için 3-5 yıllık takvim öngören Moderna CEO'su, aşının evrimini akıllı telefonların kaydettiği gelişmeyle kıyasladı:"İlk kez iPhone satın aldığınızda kamera harika olmaz, her şey harika olmaz, ama birçok şey vardır. Pek çoğumuz her eylül yeni bir iPhone alır, yeni uygulamalar edinir, eski uygulamalarını günceller. Burada da tamamen aynı fikir geçerli, yani Kovid, grip ve RSV [solunum sinsityal virüsü] aşısını tek bir doz içinde alacaksınız."Moderna'nın on milyarlarca dolar gelir elde etmesine ve dünya çapında 70'den fazla pazarda iş yapmasına yardımcı olan Kovid pandemisinin bu yıl içinde sona erebileceği tahmininde bulunan Bancel, bunun koronavirüsün ortadan kalkacağı anlamına gelmediğini belirtti. "Bence - bazı ülkelerde değilse bile - tüm araçların el altında olduğu ve herkesin risk toleransına göre kendi kararını verebileceği bir dünyaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz" değerlendirmesini yapan Moderna CEO'su, daha çok insanın gripte olduğu gibi 'virüsle yaşamayı' tercih edeceğine inandığını dile getirdi. Bancel, bununla birlikte bağışıklığı baskılanmış insanlar veya pandemiden önce bile maske takmanın yaygın olduğu Japonya gibi ülkeler örneklerinde olduğu gibi yaklaşımların farklılık göstermeye devam edeceğini öngörerek ekledi:"Çok fazla mutasyona sahip çok şiddetli hastalığa neden olan çok kötü bir varyantla karşı karşıya kalma olasılığımız her zaman yüzde 20'dir."
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Moderna CEO'su: Kovid aşıları 'iPhone' gibi gelişim gösterecek

19:42 11.08.2022 (güncellendi: 19:46 11.08.2022)
© AAModerna'nın Kovid-19 aşısı
Moderna'nın Kovid-19 aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AA
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5 yıl içinde koronavirüs, grip ve RSV'yi kapsayacak şekilde yıllık tek dozluk güçlendirici sunmak için çalıştıklarını duyuran Moderna CEO'su, aşının evrimini akıllı telefonların kaydettiği gelişmeye benzetti.
Kovid pandemisinde insanlık güçlendirici dozlarla birlikte yılda en az 3 doz aşı olma sürecine girerken, Biontech-Pfizer gibi mRNA temelli aşı üreticisi Moderna'dan yılda tek doz aşıyla bütün işi görme açıklaması geldi.
Dün CNN Business'e konuşan ABD'li ilaç ve biyoteknoloji devinin CEO'su Stéphane Bancel, gelecek 5 yıl içinde koronavirüs, grip ve bir başka yaygın solunum yolu virüsünü kapsayacak şekilde yıllık tek dozluk bir güçlendirici sunmayı umduklarını söyledi.
Bancel, Kovid mutasyona uğramaya devam ederken, Moderna'nın aşılarını güncellemeye devam etmesi gerekeceğini ve bunu tüketiciler için daha kullanışlı hale getirmeye çalışacağını söyledi.
Yeni kombine ürünü piyasaya sürmek için 3-5 yıllık takvim öngören Moderna CEO'su, aşının evrimini akıllı telefonların kaydettiği gelişmeyle kıyasladı:
"İlk kez iPhone satın aldığınızda kamera harika olmaz, her şey harika olmaz, ama birçok şey vardır. Pek çoğumuz her eylül yeni bir iPhone alır, yeni uygulamalar edinir, eski uygulamalarını günceller. Burada da tamamen aynı fikir geçerli, yani Kovid, grip ve RSV [solunum sinsityal virüsü] aşısını tek bir doz içinde alacaksınız."
Moderna'nın on milyarlarca dolar gelir elde etmesine ve dünya çapında 70'den fazla pazarda iş yapmasına yardımcı olan Kovid pandemisinin bu yıl içinde sona erebileceği tahmininde bulunan Bancel, bunun koronavirüsün ortadan kalkacağı anlamına gelmediğini belirtti.
"Bence - bazı ülkelerde değilse bile - tüm araçların el altında olduğu ve herkesin risk toleransına göre kendi kararını verebileceği bir dünyaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz" değerlendirmesini yapan Moderna CEO'su, daha çok insanın gripte olduğu gibi 'virüsle yaşamayı' tercih edeceğine inandığını dile getirdi.
Bancel, bununla birlikte bağışıklığı baskılanmış insanlar veya pandemiden önce bile maske takmanın yaygın olduğu Japonya gibi ülkeler örneklerinde olduğu gibi yaklaşımların farklılık göstermeye devam edeceğini öngörerek ekledi:
"Çok fazla mutasyona sahip çok şiddetli hastalığa neden olan çok kötü bir varyantla karşı karşıya kalma olasılığımız her zaman yüzde 20'dir."
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