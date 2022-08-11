Prof. Dr. Canan Karatay: Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır

"Çay doğru ve kararında tüketildiğinde vücut için faydası var. Yapılan çalışmalarda şekersiz tüketilen çayın kalp sağlığı için faydalı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca çay bağırsak sağlığını da iyileştirmekte. Şekersiz içilen çayın kan şekeri seviyesini de düşürdüğü bir gerçek. Odaklanmayı da artıran bir içecek olan çay birden çok faydası olan bir içecek. Ancak çayın az bilinen hatta hiç bilinmeyen zararı da var. İşte o zararlar: Sinir bozukluğu yapıyor. Aşırı çay içimi kalpte çarpıntı. elde titremeye yol açıyor. Kansızlık ve demir eksikliğine yol açıyor. Mide bulantısı. Baş ağrısı yapıyor."