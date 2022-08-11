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Prof. Dr. Canan Karatay: Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır
Prof. Dr. Canan Karatay: Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır
Prof. Dr. Canan Karatay, dünyada en çok Türkiye'de tüketilen çay ile ilgili "Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır" ifadelerini kullandı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T10:02+0300
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yaşam
canan karatay
çay
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sağlık
uyarı
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Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Türkiye'de yoğun olarak içilen çay ile ilgili uyarılarda bulundu. Neredeyse günün her saati sürekli tüketilen çayın önemli bir zararını hatırlatan Karatay, dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk’ten Hülya Hökenek'e yaptığı açıklamada, “'Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Seneler önce kahve içilirdi. Ben çaya karşı değilim. Ama yemek yedikten sonra hemen içilmemelidir. 4 saat sonra içilmelidir. Hemen içilmeli kronik kansızlık sebebidir. Demir eksikliğine yol açar'' dedi.
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canan karatay, çay, yaşam, sağlık, uyarı

Prof. Dr. Canan Karatay: Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır

10:02 11.08.2022
© DHACanan Karatay
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© DHA
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Prof. Dr. Canan Karatay, dünyada en çok Türkiye'de tüketilen çay ile ilgili "Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Türkiye'de yoğun olarak içilen çay ile ilgili uyarılarda bulundu. Neredeyse günün her saati sürekli tüketilen çayın önemli bir zararını hatırlatan Karatay, dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
"Çay doğru ve kararında tüketildiğinde vücut için faydası var. Yapılan çalışmalarda şekersiz tüketilen çayın kalp sağlığı için faydalı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca çay bağırsak sağlığını da iyileştirmekte. Şekersiz içilen çayın kan şekeri seviyesini de düşürdüğü bir gerçek. Odaklanmayı da artıran bir içecek olan çay birden çok faydası olan bir içecek. Ancak çayın az bilinen hatta hiç bilinmeyen zararı da var. İşte o zararlar: Sinir bozukluğu yapıyor. Aşırı çay içimi kalpte çarpıntı. elde titremeye yol açıyor. Kansızlık ve demir eksikliğine yol açıyor. Mide bulantısı. Baş ağrısı yapıyor."
Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk’ten Hülya Hökenek'e yaptığı açıklamada, “'Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Seneler önce kahve içilirdi. Ben çaya karşı değilim. Ama yemek yedikten sonra hemen içilmemelidir. 4 saat sonra içilmelidir. Hemen içilmeli kronik kansızlık sebebidir. Demir eksikliğine yol açar'' dedi.
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