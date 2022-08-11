https://tr.sputniknews.com/20220811/rusyanin-en-buyuk-e-ticaret-platformu-ozon-turk-perakende-sirketleri-ile-bir-araya-geldi-1059812217.html
Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon, Türk perakende şirketleri ile bir araya geldi
Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon, Türk perakende şirketleri ile bir araya geldi
Uluslararası satıcılarla çalışmak ve Türkiye’deki planlarını geliştirmek amacıyla Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon, Türk perakende şirketleriyle... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T17:28+0300
2022-08-11T17:28+0300
2022-08-11T17:28+0300
ekonomi
türkiye
rusya
ozon
e-ticaret
platform
alışveriş
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Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Ozon, uluslararası satıcılarla çalışmak ve Türkiye’deki planlarını geliştirmek için Ozon’un bir parçası olan Ozon Global’i tanıtmak amacıyla ilk e-ticaret konferansını düzenledi. Tekstilden ayakkabıya, mobilyadan elektronik üreticilerine 300’den fazla çeşitli Türk perakende şirketlerinin katıldığı etkinlikte daha önce Hepsiburada/Hepsiglobal Türkiye'de Satıcı Edinme lideri olan Hazal Maraş'ın Ozon Türkiye Direktörü olarak ekibe katılacağı açıklandı.‘Amacımız Rus pazarındaki müşterilerimizin taleplerini karşılayarak yüksek bir satış hacmi yaratmaktır’Etkinlikte konuşan Maraş “Ülkemizde sonbaharda yoğun biçimde operasyonlarına başlayacağımız Ozon E-Ticaret Platformu ile Türk üretici ve perakendecilerimiz ile Rusya’daki bu büyük pazaryeri arasındaki işbirliğimiz için son derece heyecanlıyım. Bu platformda amacımız hem Türk satıcılarımızın dış ticaret hacmini artırmak, hem de Rus pazarındaki müşterilerimizin taleplerini karşılayarak yüksek bir satış hacmi yaratmaktır. Siyasal ve piyasadaki koşullar sebebiyle Rusya’daki müşterilerin tüketim alışkanlıklarının etkilendiği bir zamanda olduğumuz hepimiz için aşikar. Burada o tüketicilere de aradıkları ürünleri bulmak, ürünlerin çeşidini artırmak, daha kolay ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi sunmak, bizim 2 ana amacımız. Bunları yaparken Türk satıcılar da döviz kazanacak” ifadelerini kullandı ve ekledi:‘Müşterilerimizin yüzde 80’inden fazlası teslimat yöntemi olarak gel al noktalarını tercih ediyorlar’Ozon Global Lojistik Başkanı Aleksandr Zhukov ise sunabilecekleri lojistik çözümlerden bahsetti. Zhukov “Teslimat partnerimiz, Türkiye'den Rusya'ya hızlı ve güvenilir mal teslimatı sağlamaktadır. Partnerlerimize sadece yurt dışından teslimatlarda değil, Rusya genelinde yapılan mal teslimatlarında da destek oluyoruz. Binlerce girişimcinin Rusya'nın 11 saat diliminde mal satmasını sağlayan geniş lojistik altyapımızı Türk satıcılara sunabiliriz. Müşterilerin yüzde 80’ninden fazlası teslimat yöntemi olarak gel al noktalarını tercih etmektedirler. Ülke genelinde gönderi dolaplarına ve 19 binden fazla gel al noktasına sahibiz, böylece Rusya’da her iki müşteriden birinin gel al noktalarına 10 dakikalık yürüme mesafesi ile ulaşabildiği bir altyapı kurduk” diye konuştu.Ozon Global, 45 ülkeden 10 binden fazla satıcıyla Rusya'nın her yerinde milyonlarca müşteriyi birbirine bağlıyorRusya'nın önde gelen çok kategorili e-ticaret pazarlarından biri olan Ozon’un mağaza vitrinindeki ürün çeşidinin yüzde 90’ından fazlası pazaryeri ortakları tarafından oluşturuluyor. Halihazırda 120 binden fazla satıcı satıcı, kitap ve giyimden, gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20'den fazla kategoride 100 milyondan fazla ürün birimi üretiyor. Uluslararası satıcı gelişiminin bir parçası olan Ozon Global, 45 ülkeden 10 binden fazla satıcıyla Rusya'nın her yerinde milyonlarca müşteriyi birbirine bağlıyor ve satıcıların işlerini büyütmeleri için çeşitli araçlar sunuyor. Şimdilik uluslararası ticaretin ana yönlerini Çin, Türkiye, Kazakistan, Beyaz Rusya, Hindistan, Kore, İsrail, Moldova ve Tayland oluşturuyor. 2021'de Ozon, Kazakistan ve Beyaz Rusya'daki işini yerelleştirip bölgede pazar platformunu ve kendi lojistik altyapısını oluşturmaya başladı. E-ticaret platformu, Türkiye pazarındaki varlığını da güçlendiriyor. Şirketin yaklaşan planları arasında Türk satıcılarıyla işbirliğini genişletmek için yerel bir ofis açılması yer alıyor.
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türkiye, rusya, ozon, e-ticaret, platform, alışveriş
Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon, Türk perakende şirketleri ile bir araya geldi
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Uluslararası satıcılarla çalışmak ve Türkiye’deki planlarını geliştirmek amacıyla Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon, Türk perakende şirketleriyle buluştu. Ozon Türkiye Direktörü olarak ekibe katılacağı açıklanan Hazal Maraş “Amacımız Türk satıcılarımızın dış ticaret hacmini artırmak ve Rus müşterilerimizin taleplerini karşılamak” dedi.
Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Ozon, uluslararası satıcılarla çalışmak ve Türkiye’deki planlarını geliştirmek için Ozon’un bir parçası olan Ozon Global’i tanıtmak amacıyla ilk e-ticaret konferansını düzenledi. Tekstilden ayakkabıya, mobilyadan elektronik üreticilerine 300’den fazla çeşitli Türk perakende şirketlerinin katıldığı etkinlikte daha önce Hepsiburada/Hepsiglobal Türkiye'de Satıcı Edinme lideri olan Hazal Maraş'ın Ozon Türkiye Direktörü olarak ekibe katılacağı açıklandı.
‘Amacımız Rus pazarındaki müşterilerimizin taleplerini karşılayarak yüksek bir satış hacmi yaratmaktır’
Etkinlikte konuşan Maraş “Ülkemizde sonbaharda yoğun biçimde operasyonlarına başlayacağımız Ozon E-Ticaret Platformu ile Türk üretici ve perakendecilerimiz ile Rusya’daki bu büyük pazaryeri arasındaki işbirliğimiz için son derece heyecanlıyım. Bu platformda amacımız hem Türk satıcılarımızın dış ticaret hacmini artırmak, hem de Rus pazarındaki müşterilerimizin taleplerini karşılayarak yüksek bir satış hacmi yaratmaktır. Siyasal ve piyasadaki koşullar sebebiyle Rusya’daki müşterilerin tüketim alışkanlıklarının etkilendiği bir zamanda olduğumuz hepimiz için aşikar. Burada o tüketicilere de aradıkları ürünleri bulmak, ürünlerin çeşidini artırmak, daha kolay ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi sunmak, bizim 2 ana amacımız. Bunları yaparken Türk satıcılar da döviz kazanacak” ifadelerini kullandı ve ekledi:
“Bu süreçte en büyük motivasyonum ve amacım sektörel anlamda deneyimli ve dinamik ekibimiz ile birlikte Ozon Global’in yüksek kalitede hizmet veren, hem müşterisini hem satıcısını dinleyen ve koruyan bir pazaryeri algısı ile kurmaktır. Yakın gelecekte bu doğrultuda işbirliği yapacağımız her iş ortağımız ile tanışmayı ve ülkemizde başarılı bir operasyon kurmayı dört gözle bekliyorum.”
‘Müşterilerimizin yüzde 80’inden fazlası teslimat yöntemi olarak gel al noktalarını tercih ediyorlar’
Ozon Global Lojistik Başkanı Aleksandr Zhukov ise sunabilecekleri lojistik çözümlerden bahsetti. Zhukov “Teslimat partnerimiz, Türkiye'den Rusya'ya hızlı ve güvenilir mal teslimatı sağlamaktadır. Partnerlerimize sadece yurt dışından teslimatlarda değil, Rusya genelinde yapılan mal teslimatlarında da destek oluyoruz. Binlerce girişimcinin Rusya'nın 11 saat diliminde mal satmasını sağlayan geniş lojistik altyapımızı Türk satıcılara sunabiliriz. Müşterilerin yüzde 80’ninden fazlası teslimat yöntemi olarak gel al noktalarını tercih etmektedirler. Ülke genelinde gönderi dolaplarına ve 19 binden fazla gel al noktasına sahibiz, böylece Rusya’da her iki müşteriden birinin gel al noktalarına 10 dakikalık yürüme mesafesi ile ulaşabildiği bir altyapı kurduk” diye konuştu.
Ozon Global, 45 ülkeden 10 binden fazla satıcıyla Rusya'nın her yerinde milyonlarca müşteriyi birbirine bağlıyor
Rusya'nın önde gelen çok kategorili e-ticaret pazarlarından biri olan Ozon’un mağaza vitrinindeki ürün çeşidinin yüzde 90’ından fazlası pazaryeri ortakları tarafından oluşturuluyor. Halihazırda 120 binden fazla satıcı satıcı, kitap ve giyimden, gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20'den fazla kategoride 100 milyondan fazla ürün birimi üretiyor. Uluslararası satıcı gelişiminin bir parçası olan Ozon Global, 45 ülkeden 10 binden fazla satıcıyla Rusya'nın her yerinde milyonlarca müşteriyi birbirine bağlıyor ve satıcıların işlerini büyütmeleri için çeşitli araçlar sunuyor. Şimdilik uluslararası ticaretin ana yönlerini Çin, Türkiye, Kazakistan, Beyaz Rusya, Hindistan, Kore, İsrail, Moldova ve Tayland oluşturuyor. 2021'de Ozon, Kazakistan ve Beyaz Rusya'daki işini yerelleştirip bölgede pazar platformunu ve kendi lojistik altyapısını oluşturmaya başladı. E-ticaret platformu, Türkiye pazarındaki varlığını da güçlendiriyor. Şirketin yaklaşan planları arasında Türk satıcılarıyla işbirliğini genişletmek için yerel bir ofis açılması yer alıyor.