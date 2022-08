https://tr.sputniknews.com/20220811/rusyanin-en-buyuk-pazaryeri-ozon-turkiyeye-aciliyor-2023-hedefimiz-gunluk-100-binlerce-siparis-1059818702.html

Rusya’nın en büyük pazaryeri Ozon, Türkiye’ye açılıyor: ‘2023 hedefimiz günlük 100 binlerce sipariş’

Rusya’nın en büyük pazaryeri Ozon, Türkiye’ye açılıyor: ‘2023 hedefimiz günlük 100 binlerce sipariş’

Türk perakende şirketleri ile buluşan Rusya’nın en büyük pazaryeri Ozon Global’in CEO’su Stepan Gusamov “Türk girişimcilerin Rusya pazarına doğrudan erişimini... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T21:20+0300

2022-08-11T21:20+0300

2022-08-11T21:20+0300

ekonomi

türkiye

rusya

ozon

e-ticaret

alışveriş

stepan gusamov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059818556_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b754a659450d7b335e6a79f7348948b.jpg

Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Ozon, Türk perakende şirketleriyle İstanbul’da buluştu. Uluslararası satıcılarla çalışmak, Türkiye’deki planlarını geliştirmek ve Ozon Global’i tanıtmak amacıyla düzenlenen konferansa 300’den fazla Türk şirket katıldı. Ozon Türkiye Direktörü olarak ekibe katılacak olan Hazal Maraş’ın da tanıldığını etkinlikte, Ozon Global CEO’su Stepan Gusamov Sputnik’e konuştu.‘Hem Türk girişimciler hem de Rus alıcılar yararlanabilecek’Türkiye’nin giyim, tekstil, ev kimyasalları, otomobil parçaları, elektronik, ev eşyaları gibi alanlarda sağlam bir pozisyonu olduğunu söyleyen Gusamov “Amacımız da, tüm girişimci, üretici, distribütörlerin Rus pazarına geleneksel şekilde girmek için aşmaları gereken arabulucu zincirini atlayarak Rus pazarına doğrudan erişimini sağlamak. Bunun için Rusya’da genellikle bir tüzel kişiliğe sahip olunmalı, lojistik altyapısı oluşturulmalı, gümrük vergileri ödenmeli, sertifika belgesi alınmalı, Rusya'da bir distribütör zincirinin oluşturulması lazım. Ve bu adımlardan her biri belli paraya mal olur. Türk girişimcilerin Rusya pazarına doğrudan erişimini sağlarsak daha geniş bir ürün yelpazesi ve daha iyi fiyatlar sağlayabiliriz. Sonuçta bundan hem Türk girişimciler hem de Rus alıcılar yararlanabilecek” dedi.‘Türkiye, nüfus ve e-ticaret pazarının gelişim düzeyi açısından Rusya'ya benziyor’Platformda halihazırda 100 binden fazla satıcı olduğunu belirten Gusamov, geniş ürün yelpazesi için çok çaba gösterdiklerini belirterek “Aslında Türkiye, nüfus ve e-ticaret pazarının gelişim düzeyi açısından Rusya'ya benziyor. Bu bağlamda beklentimiz 10 bin satıcı yönünde. Şu an kesin bir sayı söylemek zor, çünkü daha yolun başındayız, çalışmalara yeni başladık. Ciro ve gelir ile ilgili hedeflerimizi açıklayamam, bunlar maddi bilgidir. Ama daha yeni çalışmaya başlamamıza rağmen şimdiden günlük binlerce sipariş alıyoruz. Yıl sonuna kadar bunu 10 binlere ulaştırmayı planlıyoruz. 2023 yılı için beklentimiz ise günlük 100 binlerce sipariş” diye konuştu.‘Arayüzü Türkçeye çeviriyoruz, Türkçe konuşan destek ekibi aldık, Türk satıcılara dolar bazında çalışma imkanı sağlıyoruz’Rus müşterilerin Türk ürünlerini satın alabilmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Gusamov, şu ifadeleri kullandı:‘Tekstil, ev eşyaları, mutfak eşyaları, giysi, kahve, İslami moda ve oryantal tatlılar çok iyi gidiyor, çok daha özel kategoriler olacağını düşünüyorum’Henüz tüm Türk satıcıların ürünlerini sunmadığını kaydeden Gusamov, ilgi gösterilen alanları “Günlük olarak bin sipariş üzerinden büyüme noktalarının nerede olduğunu yakalamak zor, çünkü henüz tüm Türk girişimciler ortaya çıkıp, ürünlerini çeşitlilik olarak sunmadı. Rekabet edecekleri fiyat seviyesini herkes anlamadı. Fakat daha şimdiden görülebilen şey, tekstil çok iyi satılıyor, ev eşyaları, mutfak eşyaları çok iyi gidiyor, giysi, kahve, İslami moda ve oryantal tatlılar da öyle. Daha şimdiden görülen şey bu. Fakat ben, çok daha fazla ve çok daha özel kategoriler olacağını düşünüyorum. Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim. Şu anda en büyük Türk satıcılarımızdan biri özel elektronik ekipman satıyor, elektronik kumpaslar, lehimleme istasyonları ve diğer ekipmanlar. Böyle beklenmedik kategorilerde bile Rus alıcılardan talep görüyoruz, Türk satıcılardan arz görüyoruz” ifadelerini kullandı.‘Novosibirskli girişimciler ile Türk iş adamları arasında stratejik büyük bir fark yok, aynı teslimat süresi, aynı ürün kalitesi’Gusamov “Ürünlerini Moskova’ya tedarik eden, mesela Novosibirskli girişimciler ile Türk iş adamları arasında stratejik olarak pek büyük bir fark görmüyoruz. Neredeyse aynı teslimat süresi, aynı ürün kalitesi. Bu yüzden çok büyük bir potansiyel söz konusu ve biz bu potansiyelin kilidini açmayı hedefliyoruz” dedi.‘Ne taşıma kapasitesi eksikliği ne de fazla yüksek tarife sorunu söz konusu, her şey yolunda’Türkiye ile Rusya arasındaki lojistik sisteminin iyi çalıştığına dikkat çeken Gusamov “Bu konuda herhangi bir sorun söz konusu değil. Başta bununla ilgili bazı kuşkularımız vardı. Biz Türkiye’ye gelip ortaklarımızla çalışma yaptık, sonra da lojistik hizmetlerini veren Rus ortaklarımızla da görüştük. Şu an itibariyle ne taşıma kapasitesi eksikliği ne de fazla yüksek tarife sorunu söz konusu, yani bu anlamda her şey yolunda gibi görünüyor” diye konuştu.‘Eylül’den itibaren Türkiye’de bir ofis açıyoruz, Türk bir ekibimiz olacak’“İletişim her şeyden önemli” ifadelerinin kullanan Gusamov “Şu anda ürünümüz açısından bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar en çok dil ve döviz para birimleri ile ilgili. Evet, arayüzü Türkçeye çeviriyoruz, Türkçe konuşan teknik destek ekibi istihdam ettik. Hesaplamaları rubleden dolara çeviriyoruz, zira araştırma yaptık. Türk lirası koymak istedik fakat satıcılar doların daha rahat olduğunu söyledi. Yakında fiyatları dolar cinsinden yönetme ve dolar cinsinden ödeme imkanı vereceğiz, hesaplama net, şeffaf hale gelecek. Bunun üzerinde çalışıyoruz, eylülde hazır olacak. Eylülden itibaren burada bir ofis açıyoruz. Yani tamamen Türk bir ekibimiz olacak, Rusya'dan bir ekip değil, burada satıcılarla birlikte çalışacak e-ticaret uzmanları işe alıyoruz” dedi.‘İletişim şu anda Rusça olarak yürütülüyor, birkaç ay içinde ise anında çeviri yapma özelliğini çalıştıracağız’Herhangi bir sorun durumunda ya da iade durumunda nasıl bir sistemle çalışacaklarını da aktaran Gusamov, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220811/rusyanin-en-buyuk-e-ticaret-platformu-ozon-turk-perakende-sirketleri-ile-bir-araya-geldi-1059812217.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

türkiye, rusya, ozon, e-ticaret, alışveriş, stepan gusamov