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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beklediğin anı yaşa
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beklediğin anı yaşa
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni sağlık yönetmeliğine dair sinyal verdi. Koca yaptığı paylaşımda, "CARPE... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T21:30+0300
2022-08-11T21:30+0300
2022-08-11T21:30+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sağlık çalışanlarının özlük hakları için yayımlanacak yeni yönetmeliğe gönderme yapıp, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini duyurmuştu.Bakan açıklamasında, "Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" demişti.
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fahrettin koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beklediğin anı yaşa
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni sağlık yönetmeliğine dair sinyal verdi. Koca yaptığı paylaşımda, "CARPE DIEM. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sağlık çalışanlarının özlük hakları için yayımlanacak yeni yönetmeliğe gönderme yapıp, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini duyurmuştu.
Bakan açıklamasında, "Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" demişti.