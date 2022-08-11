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Savunma Sanayii Başkanlığı yeni konsepte geçiyor: Yurtdışı teşkilatı kurulacak
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni konsepte geçiyor: Yurtdışı teşkilatı kurulacak
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni konsepte geçiyor. Yurtdışı teşkilatı kurulacak; savunma müşavirleri Türk ürünlerini pazarlayacak. Müşavirler, ilk etapta 9... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T08:30+0300
2022-08-11T08:30+0300
politika
savunma sanayii başkanlığı
yurtdışı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 13. Büyükelçiler Konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yeni adımlarını anlattı. Türkiye gazetesinin haberine göre, Demir, savunma sanayisi ürünleri ihraç edilen ülke sayısının 170’i geçtiğini, İHA’lar, SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere, savunma sanayisinde ihraç edilen ürün çeşidinin 230’u aştığını kaydetti.NATO üyesi ülkelerin de Türkiye’nin kapısını çalmaya başladığını ifade eden Demir "SİHA’larımız Azerbaycan’da iken kötülenip Ukrayna’da iken methedilmeye başlanıyorsa buradaki çifte standardı çok net görüyoruz. Türkiye derin devlet geleneğine sahip bir ülke. Bugün dünyanın süper güçlerinin yaptığı gibi dünyayı karıştıracak şekilde sorumsuz silah gönderen, satan bir ülke değiliz. Bunu vurgulayıp alanda da göstereceğiz" dedi.Demir, pazarlama ve ihracat faaliyetlerinde büyükelçilerin önemli rol oynadığını belirterek "Büyükelçilerden istirhamımız, bulundukları ülkelerde genel bir savunma sanayisi ihracatı konseptinin güçlenmesi için her türlü desteği vermeleridir. Savunma sanayisi ihracatımızın artırılması ve savunma tedarikinde iş birliği yaptığımız ülkeler nezdinde yaşanan sorunların çözülmesine yönelik olarak attığımız adımlardan biri de Savunma Sanayii Yurt Dışı Teşkilatının hayata geçirilmesi olacaktır. Görevlendireceğimiz müşavirlerin, bulundukları ülkelerdeki büyükelçilerimizin himayesinde, devletten devlete savunma sanayisi iş birliği faaliyetlerimizin koordinasyonunda fayda sağlayacağına inanıyoruz. İhracat fırsatlarının geliştirilmesinde, savunma ticareti önündeki engellerin ve sorunların zamanında tespit edilip çözülmesinde etkili olacaklarını biliyoruz" diye konuştu.
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savunma sanayii başkanlığı, yurtdışı

Savunma Sanayii Başkanlığı yeni konsepte geçiyor: Yurtdışı teşkilatı kurulacak

08:30 11.08.2022
© Fotoğraf : İletişim BaşkanlığıSavunma Sanayii İcra Komitesi
Savunma Sanayii İcra Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© Fotoğraf : İletişim Başkanlığı
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Savunma Sanayii Başkanlığı yeni konsepte geçiyor. Yurtdışı teşkilatı kurulacak; savunma müşavirleri Türk ürünlerini pazarlayacak. Müşavirler, ilk etapta 9 ülkede görev yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 13. Büyükelçiler Konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yeni adımlarını anlattı. Türkiye gazetesinin haberine göre, Demir, savunma sanayisi ürünleri ihraç edilen ülke sayısının 170’i geçtiğini, İHA’lar, SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere, savunma sanayisinde ihraç edilen ürün çeşidinin 230’u aştığını kaydetti.
NATO üyesi ülkelerin de Türkiye’nin kapısını çalmaya başladığını ifade eden Demir "SİHA’larımız Azerbaycan’da iken kötülenip Ukrayna’da iken methedilmeye başlanıyorsa buradaki çifte standardı çok net görüyoruz. Türkiye derin devlet geleneğine sahip bir ülke. Bugün dünyanın süper güçlerinin yaptığı gibi dünyayı karıştıracak şekilde sorumsuz silah gönderen, satan bir ülke değiliz. Bunu vurgulayıp alanda da göstereceğiz" dedi.
Demir, pazarlama ve ihracat faaliyetlerinde büyükelçilerin önemli rol oynadığını belirterek "Büyükelçilerden istirhamımız, bulundukları ülkelerde genel bir savunma sanayisi ihracatı konseptinin güçlenmesi için her türlü desteği vermeleridir. Savunma sanayisi ihracatımızın artırılması ve savunma tedarikinde iş birliği yaptığımız ülkeler nezdinde yaşanan sorunların çözülmesine yönelik olarak attığımız adımlardan biri de Savunma Sanayii Yurt Dışı Teşkilatının hayata geçirilmesi olacaktır. Görevlendireceğimiz müşavirlerin, bulundukları ülkelerdeki büyükelçilerimizin himayesinde, devletten devlete savunma sanayisi iş birliği faaliyetlerimizin koordinasyonunda fayda sağlayacağına inanıyoruz. İhracat fırsatlarının geliştirilmesinde, savunma ticareti önündeki engellerin ve sorunların zamanında tespit edilip çözülmesinde etkili olacaklarını biliyoruz" diye konuştu.
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