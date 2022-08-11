https://tr.sputniknews.com/20220811/seuldeki-selde-3-kisinin-olumunden-sonra--parazit-dairelerine-yasak-geldi-1059793913.html

Seul'deki selde 3 kişinin ölümünden sonra 'Parazit daireleri' yasaklanıyor

Seul'deki selde 3 kişinin ölümünden sonra 'Parazit daireleri' yasaklanıyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşanan sel nedeniyle, bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. 2020 yılında 'En İyi Film' Oscar Ödülü verilen Kore yapımı... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T10:31+0300

2022-08-11T10:31+0300

2022-08-11T10:45+0300

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2020 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Film' dalında ödüle layık görülen Parazit filmindeki baş karakterlerin yaşadığı bodrum kat dairelerin gerçek hayatta da genellikle düşük gelirlilere kiralandığı biliniyor.Ancak Seul kent yönetimi artık bodrum katlarda yerleşime izin vermeyecek. Mevcut bodrum kat daireler ise zaman içerisinde normal dairelere dönüştürülecek.Karar, başkent Seul'ün dün ülkede son 80 yılın en yoğun sağanak yağışının görülmesinden sonra geldi.Seul'de dünkü sağanak yağışın neden olduğu sel sonucunda, bodrum katlardaki daireleri su bastı.Kent genelinde en az 11 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti, ya da kayboldu.Pazartesi gecesi 40'lı yaşlarındaki iki kız kardeş ve 13 yaşındaki bir kız çocuğu, sel sularının bastığı bodrum katındaki dairelerinde ölü bulundu. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre kız kardeşlerin evleri suyla dolu olduğu için yardım çağrısında bulundukları, ancak kurtarma ekiplerinin onlara ulaşamadığı belirtildi.Trajik olay, ülkede 'banjiha' adı verilen bodrum katlarında yaşamanın getirdiği tehlikeler ve gelir eşitsizliği gibi konuları yeniden gündeme getirdi.Mülk sahiplerine dönüşüm için 20 yıl süreÇarşamba günü yapılan açıklamada Seul kent yönetimi, mevcut bodrum kat dairelerin konut amaçlı kullanımının tamamen yasaklanması amacıyla hükümetten inşaat yasasının yeniden düzenlenmesi talebinde bulunacağını belirtti.Alınan kararlara göre, kent yönetimi mülk sahiplerine bodrum kat dairelerini konut dışı amaçlarla kullanılacak depo yada otopark gibi alanlara çevirmek için 20 yıl süre tanıyacak.Yetkililer ayrıca, bodrum katlarda yaşayan kiracılara toplu kiralık konutlara taşınma konusunda destek sağlayacak.Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, Yonhap'a verdiği demeçte, "Bodrum katlardaki daireler, savunmasız olanları her yönden tehdit ediyor." dedi.Bong Joon-ho'nun Seul'deki bir bodrum kat dairede yaşayan düşük gelirli bir aileyi konu alan 2019 filmi Parazit, söz konusu daireler hakkında uluslararası düzeyde farkındalık yaratmıştı. Oscar Ödüllü filmin yakaladığı başarının ardından Seul yönetimi, bodrum kat dairelerde yaşayan bin 500 haneye yaşam koşullarını iyileştirmeleri için finansal destek sağlayacaklarını açıklamıştı.2020 tarihli resmi verilere göre Seul'de 200 bine yakın bodrum kat daire bulunuyor. Bu da, kentteki konutların yüzde 5'ine tekabül ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220809/80-yilin-en-siddetlisi-guney-korede-rekor-yagislarda-olu-ve-kayiplar-var-1059685783.html

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