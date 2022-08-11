https://tr.sputniknews.com/20220811/sinopun-gerze-ilcesinde-orman-yangini-1059788680.html

Sinop’un Gerze ilçesinde orman yangını

Sinop’un Gerze ilçesinde orman yangını

Sinop’un Gerze ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken çıkış sebebi ise araştırılıyor. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T03:02+0300

2022-08-11T03:02+0300

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türkiye

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orman

yangın

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Gerze’ye bağlı İdemli mevkiinde 22.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olaya önce Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti, yangının giderek büyümesiyle Sinop Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları takviye ekip sevk ederken, Sinop Emniyeti ise TOMA ile çalışmalara katıldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahaleler sonrası kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.İnceleme yapmak üzere Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, Ak Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve Ak Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun bölgedeki çalışmaları inceledi.Yangının kontrol altına alındığını duyuran Milletvekili Maviş, bölgedeki diğer ilçelerden gelen takviye ekiplerin hızla müdahale ettiğini ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi. Maviş, şunları söyledi:Gerze Kaymakamı yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade etti.

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