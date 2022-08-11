https://tr.sputniknews.com/20220811/sislide-emniyetten-dar-alan-uygulamasi-1705-kisi-sorgulandi-1059788315.html

Şişli'de emniyetten 'dar alan' uygulaması: 1705 kişi sorgulandı

Şişli'de emniyetten 'dar alan' uygulaması: 1705 kişi sorgulandı

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. 'Dar alan' uygulamasında 1705 kişi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T02:53+0300

2022-08-11T02:53+0300

2022-08-11T02:55+0300

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emniyet

motosiklet

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Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkiinde 5 sabit nokta ve caddelerde narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yapıldı.Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin de kontrolleri sağlandı.Yapılan denetimlerde, 1705 kişi, 584 araç, 295 motosiklet denetlendi.Denetimler sonucu, 1 kişiye "dur" ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 855 Türk Lirası cezai işlem yapılırken 1 yoklama kaçağı, 3 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 12.00’de başlayan uygulama 23.00’te sona erdi.

https://tr.sputniknews.com/20220805/istanbulda-asayis-denetimi-12-motosiklete-9-bin-705-lira-ceza-1059530603.html

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istanbul, şişli, polis, emniyet, motosiklet