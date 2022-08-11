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https://tr.sputniknews.com/20220811/sislide-emniyetten-dar-alan-uygulamasi-1705-kisi-sorgulandi-1059788315.html
Şişli'de emniyetten 'dar alan' uygulaması: 1705 kişi sorgulandı
Şişli'de emniyetten 'dar alan' uygulaması: 1705 kişi sorgulandı
İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. 'Dar alan' uygulamasında 1705 kişi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T02:53+0300
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emniyet
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Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkiinde 5 sabit nokta ve caddelerde narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yapıldı.Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin de kontrolleri sağlandı.Yapılan denetimlerde, 1705 kişi, 584 araç, 295 motosiklet denetlendi.Denetimler sonucu, 1 kişiye "dur" ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 855 Türk Lirası cezai işlem yapılırken 1 yoklama kaçağı, 3 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 12.00’de başlayan uygulama 23.00’te sona erdi.
https://tr.sputniknews.com/20220805/istanbulda-asayis-denetimi-12-motosiklete-9-bin-705-lira-ceza-1059530603.html
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istanbul, şişli, polis, emniyet, motosiklet

Şişli'de emniyetten 'dar alan' uygulaması: 1705 kişi sorgulandı

02:53 11.08.2022 (güncellendi: 02:55 11.08.2022)
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
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İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. 'Dar alan' uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkiinde 5 sabit nokta ve caddelerde narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yapıldı.
Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin de kontrolleri sağlandı.
Yapılan denetimlerde, 1705 kişi, 584 araç, 295 motosiklet denetlendi.
Denetimler sonucu, 1 kişiye "dur" ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 855 Türk Lirası cezai işlem yapılırken 1 yoklama kaçağı, 3 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
1/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
2/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
3/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
4/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
5/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
6/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
7/7
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ-
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkiinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.
Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
12.00’de başlayan uygulama 23.00’te sona erdi.
Trafik denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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