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Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı
Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı
İstanbul Şişli'de, erken Cumhuriyet dönemine ait olduğu tespit edilen ve tarihi bina olarak tescillenmesi için sürecin devam ettiği bina, izinsiz olarak... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T16:14+0300
2022-08-11T16:14+0300
yaşam
türkiye
istanbul
bina
tarihi eser
yıkım
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İstanbul'un Şişli ilçesindeki tarihi yapı olarak tescillenmesi istenen bina yıkıldı.Evin sahibi yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Yeğenleri de, binayı kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firmasına verdi. Binanın erken Cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit eden İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB), yapının koruma altına alınması için 1 ay önce Koruma Kurulu'na başvurdu.Kurul'un aksi yöndeki kararına rağmen bina, inşaat firmasınca izinsiz olarak yıkıldı.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220706/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-2-bin-712-eser-ele-gecirildi-1058361416.html
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türkiye, istanbul, bina, tarihi eser, yıkım

Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı

16:14 11.08.2022
© DHAŞişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı
Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© DHA
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İstanbul Şişli'de, erken Cumhuriyet dönemine ait olduğu tespit edilen ve tarihi bina olarak tescillenmesi için sürecin devam ettiği bina, izinsiz olarak kepçeyle yıkıldı. İBB'nin, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
İstanbul'un Şişli ilçesindeki tarihi yapı olarak tescillenmesi istenen bina yıkıldı.
Evin sahibi yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Yeğenleri de, binayı kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firmasına verdi. Binanın erken Cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit eden İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB), yapının koruma altına alınması için 1 ay önce Koruma Kurulu'na başvurdu.
Kurul'un aksi yöndeki kararına rağmen bina, inşaat firmasınca izinsiz olarak yıkıldı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
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