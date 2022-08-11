https://tr.sputniknews.com/20220811/sislide-tarihi-yapi-izinsiz-olarak-yikildi-1059810541.html

Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı

Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı

İstanbul Şişli'de, erken Cumhuriyet dönemine ait olduğu tespit edilen ve tarihi bina olarak tescillenmesi için sürecin devam ettiği bina, izinsiz olarak... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T16:14+0300

2022-08-11T16:14+0300

2022-08-11T16:14+0300

yaşam

türkiye

istanbul

bina

tarihi eser

yıkım

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İstanbul'un Şişli ilçesindeki tarihi yapı olarak tescillenmesi istenen bina yıkıldı.Evin sahibi yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Yeğenleri de, binayı kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firmasına verdi. Binanın erken Cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit eden İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB), yapının koruma altına alınması için 1 ay önce Koruma Kurulu'na başvurdu.Kurul'un aksi yöndeki kararına rağmen bina, inşaat firmasınca izinsiz olarak yıkıldı.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220706/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-2-bin-712-eser-ele-gecirildi-1058361416.html

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türkiye, istanbul, bina, tarihi eser, yıkım