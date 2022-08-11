https://tr.sputniknews.com/20220811/suudi-is-insani-konusma-yaptigi-sirada-yere-duserek-oldu-1059782746.html

Suudi iş insanı, konuşma yaptığı sırada yere düşerek öldü

Suudi iş insanı, konuşma yaptığı sırada yere düşerek öldü

Suudi iş insanı Muhammed El Kahtani, Kahire'deki bir konferansta yaptığı konuşma sırasında yere yığılarak yaşamını yitirdi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

suudi arabistan

mısır

kahire

muhammed el kahtani,

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Mısır'ın başkenti Kahire'deki Sınır Muhafız Evi'nde düzenlenen Arap-Afrika Konferansı'nda konuşan Suudi iş insanı Muhammed El Kahtani, kürsüdeyken bir anda yere düşerek öldü.Mısır medyasında yer alan haberlere göre, ‘otelin doktoru koşup ilk yardımı yaptı. Ancak Kahtani’nin öldüğü anlaşılınca konferans etkinlikleri iptal edildi.Kahtani, konferanstaki son konuşmasında, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE liderlerinden bahsetti.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın duvardaki fotoğrafını gösteren iş insanının son sözleri “Bu, insanlığın dekanı ve barışın adamı” oldu.Kahtani’nin ölüm nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.Al-Salam Holding Company'nin yönetim kurulu başkanı olan Kahtani’nin, iyi niyet elçisi başta olmak üzere bir dizi fahri görevde bulunduğu belirtiliyor.

suudi arabistan

mısır

kahire

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suudi arabistan, mısır, kahire, muhammed el kahtani,