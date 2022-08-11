TÜİK açıkladı: İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu.
İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.
Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884. En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon
Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Tuzla Nüfusu: 284 bin 443 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun.
Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin
Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi. En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi. nEn çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Kartal Nüfusu: 480 bin 738 En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan
Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)
Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt
Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman
Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis
Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi En çok hangi ilden vatandaş var: Van