Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220811/turkiyenin-sinir-disi-ettigi-isid-militani-ingilterede-teror-sucuyla-yargilanacak-1059800155.html
Türkiye'nin sınır dışı ettiği 'Beatles' üyesi IŞİD militanı, İngiltere'de terör suçuyla yargılanacak
Türkiye'nin sınır dışı ettiği 'Beatles' üyesi IŞİD militanı, İngiltere'de terör suçuyla yargılanacak
Türkiye'den sınır dışı edilen ve IŞİD'in rehine infazlarıyla bilinen 'Beatles' hücresi üyelerinden İngiltere vatandaşı Aine Davis, İngiltere'de terör... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T13:38+0300
2022-08-11T13:40+0300
dünya
işid
ingiltere
beatles
gözaltı
sınır dışı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059799957_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dc58edb9fc7c56ded39a7b7580f563c.jpg
Türkiye'den sınır dışı edilen ve dün Londra'da gözaltına alınan İngiltere vatandaşı IŞİD üyesi Aine Davis'in duruşması başladı.Davis, terörle bağlantılı bir amaçla ateşli silah bulundurmakla da suçlanıyor. Davis, 2013'te Müslüman olup Hamza adını almış, İngiltere'den gittiği Suriye'de IŞİD'e katılmıştı.Eski Londra metrosu çalışanı ve uyuşturucu ve silah bulundurma suçlarından kaydı olan Davis, 2015'te İstanbul'da gözaltına alınmış, IŞİD üyeliği suçlamasıyla 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.İngiliz terörle mücadele polisi, Davis'i dün Londra'nın kuzeyindeki Luton Havaalanı'nda gözaltına aldı.İngiltere İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında "Her zaman ülkenin güvenliğini sağlayacağız ve hiçbir şeyin bunu tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Bir İngiltere vatandaşının Türkiye'den sınır dışı edildiğini doğrulayabiliriz ama polis soruşturmaları devam ederken bu konuda daha fazla yorum uygun olmaz" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220414/isid-bunyesindeki-the-beatles-grubunun-bir-uyesi-daha-suclu-bulundu-1055573836.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059799957_127:0:1087:720_1920x0_80_0_0_c1c175f6eb545682e2e39e9b36773c13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, ingiltere, beatles, gözaltı, sınır dışı, türkiye

Türkiye'nin sınır dışı ettiği 'Beatles' üyesi IŞİD militanı, İngiltere'de terör suçuyla yargılanacak

13:38 11.08.2022 (güncellendi: 13:40 11.08.2022)
© AFP 2022İngiltere polisi
İngiltere polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Türkiye'den sınır dışı edilen ve IŞİD'in rehine infazlarıyla bilinen 'Beatles' hücresi üyelerinden İngiltere vatandaşı Aine Davis, İngiltere'de terör suçlamasıyla yargılanacak.
Türkiye'den sınır dışı edilen ve dün Londra'da gözaltına alınan İngiltere vatandaşı IŞİD üyesi Aine Davis'in duruşması başladı.
Davis, terörle bağlantılı bir amaçla ateşli silah bulundurmakla da suçlanıyor. Davis, 2013'te Müslüman olup Hamza adını almış, İngiltere'den gittiği Suriye'de IŞİD'e katılmıştı.
Eski Londra metrosu çalışanı ve uyuşturucu ve silah bulundurma suçlarından kaydı olan Davis, 2015'te İstanbul'da gözaltına alınmış, IŞİD üyeliği suçlamasıyla 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İngiliz terörle mücadele polisi, Davis'i dün Londra'nın kuzeyindeki Luton Havaalanı'nda gözaltına aldı.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında "Her zaman ülkenin güvenliğini sağlayacağız ve hiçbir şeyin bunu tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Bir İngiltere vatandaşının Türkiye'den sınır dışı edildiğini doğrulayabiliriz ama polis soruşturmaları devam ederken bu konuda daha fazla yorum uygun olmaz" ifadelerine yer verdi.
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
DÜNYA
IŞİD bünyesindeki 'The Beatles' grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu
14 Nisan, 23:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала