https://tr.sputniknews.com/20220811/turkiyenin-sinir-disi-ettigi-isid-militani-ingilterede-teror-sucuyla-yargilanacak-1059800155.html

Türkiye'nin sınır dışı ettiği 'Beatles' üyesi IŞİD militanı, İngiltere'de terör suçuyla yargılanacak

Türkiye'nin sınır dışı ettiği 'Beatles' üyesi IŞİD militanı, İngiltere'de terör suçuyla yargılanacak

Türkiye'den sınır dışı edilen ve IŞİD'in rehine infazlarıyla bilinen 'Beatles' hücresi üyelerinden İngiltere vatandaşı Aine Davis, İngiltere'de terör... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T13:38+0300

2022-08-11T13:38+0300

2022-08-11T13:40+0300

dünya

işid

ingiltere

beatles

gözaltı

sınır dışı

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059799957_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dc58edb9fc7c56ded39a7b7580f563c.jpg

Türkiye'den sınır dışı edilen ve dün Londra'da gözaltına alınan İngiltere vatandaşı IŞİD üyesi Aine Davis'in duruşması başladı.Davis, terörle bağlantılı bir amaçla ateşli silah bulundurmakla da suçlanıyor. Davis, 2013'te Müslüman olup Hamza adını almış, İngiltere'den gittiği Suriye'de IŞİD'e katılmıştı.Eski Londra metrosu çalışanı ve uyuşturucu ve silah bulundurma suçlarından kaydı olan Davis, 2015'te İstanbul'da gözaltına alınmış, IŞİD üyeliği suçlamasıyla 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.İngiliz terörle mücadele polisi, Davis'i dün Londra'nın kuzeyindeki Luton Havaalanı'nda gözaltına aldı.İngiltere İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında "Her zaman ülkenin güvenliğini sağlayacağız ve hiçbir şeyin bunu tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Bir İngiltere vatandaşının Türkiye'den sınır dışı edildiğini doğrulayabiliriz ama polis soruşturmaları devam ederken bu konuda daha fazla yorum uygun olmaz" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220414/isid-bunyesindeki-the-beatles-grubunun-bir-uyesi-daha-suclu-bulundu-1055573836.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işid, ingiltere, beatles, gözaltı, sınır dışı, türkiye