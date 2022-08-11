https://tr.sputniknews.com/20220811/turkiyenin-sinir-disi-ettigi-isid-militani-ingilterede-teror-sucuyla-yargilanacak-1059800155.html
Türkiye'nin sınır dışı ettiği 'Beatles' üyesi IŞİD militanı, İngiltere'de terör suçuyla yargılanacak
Türkiye'nin sınır dışı ettiği 'Beatles' üyesi IŞİD militanı, İngiltere'de terör suçuyla yargılanacak
Türkiye'den sınır dışı edilen ve IŞİD'in rehine infazlarıyla bilinen 'Beatles' hücresi üyelerinden İngiltere vatandaşı Aine Davis, İngiltere'de terör... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T13:38+0300
2022-08-11T13:38+0300
2022-08-11T13:40+0300
dünya
işid
ingiltere
beatles
gözaltı
sınır dışı
türkiye
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Türkiye'den sınır dışı edilen ve dün Londra'da gözaltına alınan İngiltere vatandaşı IŞİD üyesi Aine Davis'in duruşması başladı.Davis, terörle bağlantılı bir amaçla ateşli silah bulundurmakla da suçlanıyor. Davis, 2013'te Müslüman olup Hamza adını almış, İngiltere'den gittiği Suriye'de IŞİD'e katılmıştı.Eski Londra metrosu çalışanı ve uyuşturucu ve silah bulundurma suçlarından kaydı olan Davis, 2015'te İstanbul'da gözaltına alınmış, IŞİD üyeliği suçlamasıyla 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.İngiliz terörle mücadele polisi, Davis'i dün Londra'nın kuzeyindeki Luton Havaalanı'nda gözaltına aldı.İngiltere İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında "Her zaman ülkenin güvenliğini sağlayacağız ve hiçbir şeyin bunu tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Bir İngiltere vatandaşının Türkiye'den sınır dışı edildiğini doğrulayabiliriz ama polis soruşturmaları devam ederken bu konuda daha fazla yorum uygun olmaz" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220414/isid-bunyesindeki-the-beatles-grubunun-bir-uyesi-daha-suclu-bulundu-1055573836.html
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işid, ingiltere, beatles, gözaltı, sınır dışı, türkiye
Türkiye'nin sınır dışı ettiği 'Beatles' üyesi IŞİD militanı, İngiltere'de terör suçuyla yargılanacak
13:38 11.08.2022 (güncellendi: 13:40 11.08.2022) Abone ol
Türkiye'den sınır dışı edilen ve IŞİD'in rehine infazlarıyla bilinen 'Beatles' hücresi üyelerinden İngiltere vatandaşı Aine Davis, İngiltere'de terör suçlamasıyla yargılanacak.
Türkiye'den sınır dışı edilen ve dün Londra'da gözaltına alınan İngiltere vatandaşı IŞİD üyesi Aine Davis'in duruşması başladı.
Davis, terörle bağlantılı bir amaçla ateşli silah bulundurmakla da suçlanıyor. Davis, 2013'te Müslüman olup Hamza adını almış, İngiltere'den gittiği Suriye'de IŞİD'e katılmıştı.
Eski Londra metrosu çalışanı ve uyuşturucu ve silah bulundurma suçlarından kaydı olan Davis, 2015'te İstanbul'da gözaltına alınmış, IŞİD üyeliği suçlamasıyla 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İngiliz terörle mücadele polisi, Davis'i dün Londra'nın kuzeyindeki Luton Havaalanı'nda gözaltına aldı.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında "Her zaman ülkenin güvenliğini sağlayacağız ve hiçbir şeyin bunu tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Bir İngiltere vatandaşının Türkiye'den sınır dışı edildiğini doğrulayabiliriz ama polis soruşturmaları devam ederken bu konuda daha fazla yorum uygun olmaz" ifadelerine yer verdi.