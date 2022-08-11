https://tr.sputniknews.com/20220811/vedomosti-ab-ulkeleri-ambargo-oncesi-rusyadan-komur-ithalatini-artirdi-1059817869.html

Vedomosti: AB ülkeleri ambargo öncesi Rusya'dan kömür ithalatını artırdı

Vedomosti: AB ülkeleri ambargo öncesi Rusya'dan kömür ithalatını artırdı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 10 Ağustos'ta yürürlüğe giren ambargo öncesi Rusya'dan kömür ithalatını artırdı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T22:00+0300

2022-08-11T22:00+0300

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Mart-Mayıs 2022'de AB, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 daha fazla kömür ithal etti. Vedomosti'nin UN Comtrade verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ithal edilen kömür hacmi 29.4 milyon tonu buldu. Parasal anlamda, Mart–Mayıs aylarında sevkiyatlar 3.9 kat artarak 9.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Mart -Mayıs 2021'de 105 dolar olan ithal kömürün ortalama ton fiyatı 317 dolar oldu.UN Comtrade'a göre, Rusya'dan kömür ithal eden ülkeler arasında Almanya, Polonya, İspanya, İtalya ve Hollanda ilk sırada yer alıyor. Sevkiyatların çoğu (parasal olarak yüzde 31) Rusya'danyapıldı.

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karikatür , avrupa birliği, rusya, kömür