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Vedomosti: AB ülkeleri ambargo öncesi Rusya'dan kömür ithalatını artırdı
Vedomosti: AB ülkeleri ambargo öncesi Rusya'dan kömür ithalatını artırdı
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 10 Ağustos'ta yürürlüğe giren ambargo öncesi Rusya'dan kömür ithalatını artırdı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T22:00+0300
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karikatür
avrupa birliği
rusya
kömür
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Mart-Mayıs 2022'de AB, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 daha fazla kömür ithal etti. Vedomosti'nin UN Comtrade verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ithal edilen kömür hacmi 29.4 milyon tonu buldu. Parasal anlamda, Mart–Mayıs aylarında sevkiyatlar 3.9 kat artarak 9.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Mart -Mayıs 2021'de 105 dolar olan ithal kömürün ortalama ton fiyatı 317 dolar oldu.UN Comtrade'a göre, Rusya'dan kömür ithal eden ülkeler arasında Almanya, Polonya, İspanya, İtalya ve Hollanda ilk sırada yer alıyor. Sevkiyatların çoğu (parasal olarak yüzde 31) Rusya'danyapıldı.
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karikatür , avrupa birliği, rusya, kömür

Vedomosti: AB ülkeleri ambargo öncesi Rusya'dan kömür ithalatını artırdı

22:00 11.08.2022
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitskiy
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 10 Ağustos'ta yürürlüğe giren ambargo öncesi Rusya'dan kömür ithalatını artırdı.
Mart-Mayıs 2022'de AB, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 daha fazla kömür ithal etti. Vedomosti'nin UN Comtrade verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ithal edilen kömür hacmi 29.4 milyon tonu buldu.

Parasal anlamda, Mart–Mayıs aylarında sevkiyatlar 3.9 kat artarak 9.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Mart -Mayıs 2021'de 105 dolar olan ithal kömürün ortalama ton fiyatı 317 dolar oldu.
UN Comtrade'a göre, Rusya'dan kömür ithal eden ülkeler arasında Almanya, Polonya, İspanya, İtalya ve Hollanda ilk sırada yer alıyor. Sevkiyatların çoğu (parasal olarak yüzde 31) Rusya'dan
yapıldı.
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