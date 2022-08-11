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Yeni Zelanda Turizm Bakanı 'ucuza kaçan' turistlere burun kıvırdı
Yeni Zelanda Turizm Bakanı 'ucuza kaçan' turistlere burun kıvırdı
'Taşınmak için en kötü ülkeler' listesinde şaşırtıcı bir şekilde ikinci sıraya yerleşen Yeni Zelanda'da Turizm Bakanı Stuart Nash düşük bütçeyle seyahat eden... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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Koronavirüs pandemisi sonrası sınırların uzun süre sonra yeniden açılması münasebetiyle turizmde işgücünü artırma planlarını açıklayan Nash 'çok para harcayan ziyaretçilere', 'yüksek kalite turistlere' odaklanmaya devam edeceklerinin, bu konuda da hiç utanıp sıkılmayacaklarının mesajını verdi: "Sırt çantasıyla gezmeye gelenlere kapımız açık... Ama Facebook'ta, 2 dakikada pişen noodle'larla karnını doyurarak günde 10 dolara nasıl ülkeyi dolaştığını anlatanlar bizim hedefimizde değil." Nash, 2020'deki bir açıklamasında da turizm sektörünün odağında çok zenginlerin olduğunu, 'uçakta birinci sınıf kategoride uçan, helikopter kiralayan ve pahalı restoranlarda yemek yiyen türden' turistleri çekmeyi amaçladıklarını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220714/dunya-capinda-gurbetci-anketi-ezber-bozdu-yeni-zelanda-tasinmak-icin-en-kotu-ikinci-ulke--1058713824.html
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yeni zelanda, turist

Yeni Zelanda Turizm Bakanı 'ucuza kaçan' turistlere burun kıvırdı

10:09 11.08.2022 (güncellendi: 10:10 11.08.2022)
© AFP 2022 / DAVID GRAYYeni Zelanda- Havalimanı
Yeni Zelanda- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / DAVID GRAY
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'Taşınmak için en kötü ülkeler' listesinde şaşırtıcı bir şekilde ikinci sıraya yerleşen Yeni Zelanda'da Turizm Bakanı Stuart Nash düşük bütçeyle seyahat eden tatilcileri yine odağının dışında tuttu, '2 dakikada hazır olan noodle'larla karnı doyurarak günde 10 dolar harcayıp ülkede gezenlerin' turizmin hedefinde olmadığını söyledi.
Koronavirüs pandemisi sonrası sınırların uzun süre sonra yeniden açılması münasebetiyle turizmde işgücünü artırma planlarını açıklayan Nash 'çok para harcayan ziyaretçilere', 'yüksek kalite turistlere' odaklanmaya devam edeceklerinin, bu konuda da hiç utanıp sıkılmayacaklarının mesajını verdi: "Sırt çantasıyla gezmeye gelenlere kapımız açık... Ama Facebook'ta, 2 dakikada pişen noodle'larla karnını doyurarak günde 10 dolara nasıl ülkeyi dolaştığını anlatanlar bizim hedefimizde değil."
Nash, 2020'deki bir açıklamasında da turizm sektörünün odağında çok zenginlerin olduğunu, 'uçakta birinci sınıf kategoride uçan, helikopter kiralayan ve pahalı restoranlarda yemek yiyen türden' turistleri çekmeyi amaçladıklarını söylemişti.
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