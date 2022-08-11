https://tr.sputniknews.com/20220811/yunanistanda-gocmen-teknesi-batti-cok-sayida-kisi-kayip--1059783549.html

Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp

Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

yunanistan

göçmen

tekne

kayıp

kaçak göçmen

kerpe

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Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), bu sabah yaptığı açıklamada, ülkenin Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında, Antalya'dan İtalya'ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesinin battığını duyurdu. HCG sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 80 kişinin bulunduğunu ve 29 kişinin kurtarıldığını söyleyerek, kurtarılanların Afganistan, Irak ve İran vatandaşı olduğunu söyledi. Kokkalas, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220810/227-afgan-gocmen-erzurumdan-ulkelerine-gonderildi-1059781805.html

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yunanistan, göçmen, tekne, kayıp, kaçak göçmen, kerpe