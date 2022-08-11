Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220811/yunanistanda-gocmen-teknesi-batti-cok-sayida-kisi-kayip--1059783549.html
Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp
Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T00:47+0300
2022-08-11T00:48+0300
türkiye
yunanistan
göçmen
tekne
kayıp
kaçak göçmen
kerpe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059783642_0:0:925:520_1920x0_80_0_0_dd8363194cd79b34e2684e0aaaba26b5.jpg
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), bu sabah yaptığı açıklamada, ülkenin Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında, Antalya'dan İtalya'ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesinin battığını duyurdu. HCG sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 80 kişinin bulunduğunu ve 29 kişinin kurtarıldığını söyleyerek, kurtarılanların Afganistan, Irak ve İran vatandaşı olduğunu söyledi. Kokkalas, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220810/227-afgan-gocmen-erzurumdan-ulkelerine-gonderildi-1059781805.html
türkiye
yunanistan
kerpe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059783642_113:0:806:520_1920x0_80_0_0_b37f3483da601f1117470f7186366738.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, göçmen, tekne, kayıp, kaçak göçmen, kerpe

Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp

00:47 11.08.2022 (güncellendi: 00:48 11.08.2022)
© İHAYunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), bu sabah yaptığı açıklamada, ülkenin Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında, Antalya'dan İtalya'ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesinin battığını duyurdu.
HCG sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 80 kişinin bulunduğunu ve 29 kişinin kurtarıldığını söyleyerek, kurtarılanların Afganistan, Irak ve İran vatandaşı olduğunu söyledi.
Kokkalas, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini belirtti.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
Türkiye
227 Afgan göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
Dün, 23:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала