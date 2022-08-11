https://tr.sputniknews.com/20220811/yunanistanda-gocmen-teknesi-batti-cok-sayida-kisi-kayip--1059783549.html
Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp
Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T00:47+0300
2022-08-11T00:47+0300
2022-08-11T00:48+0300
türkiye
yunanistan
göçmen
tekne
kayıp
kaçak göçmen
kerpe
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Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), bu sabah yaptığı açıklamada, ülkenin Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında, Antalya'dan İtalya'ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesinin battığını duyurdu. HCG sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 80 kişinin bulunduğunu ve 29 kişinin kurtarıldığını söyleyerek, kurtarılanların Afganistan, Irak ve İran vatandaşı olduğunu söyledi. Kokkalas, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220810/227-afgan-gocmen-erzurumdan-ulkelerine-gonderildi-1059781805.html
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yunanistan, göçmen, tekne, kayıp, kaçak göçmen, kerpe
Yunanistan'da göçmen teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp
00:47 11.08.2022 (güncellendi: 00:48 11.08.2022) Abone ol
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), bu sabah yaptığı açıklamada, ülkenin Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında, Antalya'dan İtalya'ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesinin battığını duyurdu.
HCG sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 80 kişinin bulunduğunu ve 29 kişinin kurtarıldığını söyleyerek, kurtarılanların Afganistan, Irak ve İran vatandaşı olduğunu söyledi.
Kokkalas, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini belirtti.