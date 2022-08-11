Zeytinli Festivali’nin iptaline Cahit Berkay’dan tepki: 'Müziğin ne kötülüğünü gördünüz kardeşim?'

“Zeytinli Rock Festivali’ni ilk yapan biziz. Pandemi döneminde festival olamadı belki ama ondan önce her festivalde bulundum. İlim Yayma Cemiyeti madem bu kadar gençleri önemsiyor KPSS sınavında sorular çalındı milyonlarca öğrencinin hayalleri ve gelecekleri ipotek altına alındı ve bu ilk defa olmuyor. Bu bugüne kadar ortaya çıkan skandallardan acaba bugüne kadar kaç tane sınavda sorular çalındı bilinmiyor. Gençlerin hayatları karardı. İlim Yayma Cemiyeti, soruların çalınması konusunda acaba bir fikir beyan etti mi?

1960 ihtilalini yaşadım, sonrasında sağ sol kamplaşmaları ve ölen binlerce genç... O tarihlerden itibaren gördüğüm bir şey var iktidarlar hep gençlerden korktu, hep gençlerden korkan iktidarlar gördü dönemin gençleri. Her zaman bir baskı altında tutuldu. İstedikleri gibi davranılmaları istendi. İstedikleri gibi tıraş olmamız istendi mesela.. Rahmetli Cem Karaca ile Ankara’da televizyon programına davet edilmiştik ve Musa paşanın TRT genel müdürü olduğu dönemler. İstanbul’dan bütün enstrümanlarımızı aldık Ankara’ya geldik kravatımız yok diye bizi içeri almadılar aynı otobüsle İstanbul’a geri döndük. 68 gençliğinin bir ruhu vardır, ben babama benzemeyeceğim diye bir lafları vardır. Onun bana biçtiği bir tıraş biçim, kıyafet duruşu daha da önemlisi onun istediği bir mesleği edinme baskısı vardı. Bizim kuşak, ona ben kara veririm dedi.

Demokratik haklar kullanılarak bu yanlıştan vazgeçilmesi yönünde adımlar atılmaya çalışılıyor. Gençlerin içerisindeki bulunduğu psikolojik durum zaten hep sınav üzerine. Hep stres içindeler. Müziğin ne kötülüğünü gördünüz kardeşim. İnsanlar özgürce istedikleri şarkıları dinleyip dans ediyorlar. Onlar birkaç olumsuz bir şey gördüler mutlaka ona sarılıp bahane edip, festival olursa bu gençler kötü yola gidecekler gibi... Ben söylemeye utanıyorum ama fuhuş yapıyorlar diyor. Olumsuz olan her konuyu yasakla mı çözeceğiz? Bütün gençliği kapsayıcı bir şey olmamalıydı. Yıllardır sorular çalınıyor o gençlerin geleceği ne yönde etkileniyor? O gençlerin namusunu düşünüyorsun bir de o badem bıyıklıların yaptıklarına tavır gösterin de samimi olduğunuzu görelim. Bizim elimizde müziğimizden başka ne var ki?”