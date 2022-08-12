https://tr.sputniknews.com/20220812/-corumda-42-buyuklugunde-deprem-1059834064.html
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Çorum'da saat 09.07'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T09:42+0300
2022-08-12T09:42+0300
2022-08-12T09:42+0300
türkiye
deprem
çorum
afad
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Çorum'da 5,50 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220807/kasta-41-buyuklugunde-deprem-1059617140.html
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deprem, çorum, afad
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Çorum'da saat 09.07'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Çorum'da 5,50 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.