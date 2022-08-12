Kolombiya'da 'Orkide Festivali' başladı

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Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'de düzenlenen 'Ulusal Orkide Festivali' yerli ve yabancı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır yapılamayan geleneksel festival, kentin en büyük botanik bahçesinde gerçekleştirilen törenle başladı.