https://tr.sputniknews.com/20220812/8-ilde-yeni-cemevi-acilacak-1059839259.html
8 ilde yeni cemevi açılacak
8 ilde yeni cemevi açılacak
İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında bu yıl 8 ilde yeni cemevi açılacak. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T12:09+0300
2022-08-12T12:09+0300
2022-08-12T12:09+0300
türkiye
cemevi
içişleri bakanlığı
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AA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi toplumunun taleplerinin karşılanmasına yönelik 2021'de verdiği talimat üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları koordinasyonunda "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma başlatıldı.Çalışmalar kapsamında 58 ildeki 1586 cemevinin ziyaret edildiği ve taleplerinin toplandığı belirtildi. Ayrıca, yeni cemevlerinin açılmasına yönelik taleplerin karşılanması için de harekete geçildiği ifade edildi. Buna göre, yıl içinde Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin temeli atılacak. Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak. Böylece bu sene 8 yeni cemevi açılacak.
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cemevi, içişleri bakanlığı
8 ilde yeni cemevi açılacak
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İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında bu yıl 8 ilde yeni cemevi açılacak.
AA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi toplumunun taleplerinin karşılanmasına yönelik 2021'de verdiği talimat üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları koordinasyonunda "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında 58 ildeki 1586 cemevinin ziyaret edildiği ve taleplerinin toplandığı belirtildi.
Ayrıca, yeni cemevlerinin açılmasına yönelik taleplerin karşılanması için de harekete geçildiği ifade edildi.
Buna göre, yıl içinde Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin temeli atılacak. Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak. Böylece bu sene 8 yeni cemevi açılacak.