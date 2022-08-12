https://tr.sputniknews.com/20220812/abd-dort-teknoloji-icin-yeni-ihracat-kontrolleri-uygulayacak-1059870794.html

ABD, dört teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulayacak

ABD, dört teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulayacak

ABD, gelişmiş yarı iletken ve gaz türbinli motor teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini artırdı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T22:48+0300

2022-08-12T22:48+0300

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ekonomi

abd

abd ticaret bakanlığı

teknoloji

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ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini destekleyen teknolojilere yönelik yeni ihracat kontrolleri getirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğiyle ilgili önemli 4 teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulanacağı bildirildi.Söz konusu teknolojilerin gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini desteklediği belirtilen açıklamada, bunlar arasında galyum oksit ve elmasın da yer aldığı, bu malzemelerin kullanıldığı cihazların askeri potansiyeli önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, yarı iletkenler ve motorlar gibi teknolojilerin daha hızlı, daha verimli, daha uzun ve daha ağır koşullarda çalışmasına olanak tanıyan teknolojik gelişmelerin, hem ticari hem de askeri bağlamda oyun değiştirici olabileceğini belirtti.

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abd, abd ticaret bakanlığı, teknoloji