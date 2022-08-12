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https://tr.sputniknews.com/20220812/abd-dort-teknoloji-icin-yeni-ihracat-kontrolleri-uygulayacak-1059870794.html
ABD, dört teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulayacak
ABD, dört teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulayacak
ABD, gelişmiş yarı iletken ve gaz türbinli motor teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini artırdı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T22:48+0300
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ekonomi
abd
abd ticaret bakanlığı
teknoloji
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ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini destekleyen teknolojilere yönelik yeni ihracat kontrolleri getirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğiyle ilgili önemli 4 teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulanacağı bildirildi.Söz konusu teknolojilerin gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini desteklediği belirtilen açıklamada, bunlar arasında galyum oksit ve elmasın da yer aldığı, bu malzemelerin kullanıldığı cihazların askeri potansiyeli önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, yarı iletkenler ve motorlar gibi teknolojilerin daha hızlı, daha verimli, daha uzun ve daha ağır koşullarda çalışmasına olanak tanıyan teknolojik gelişmelerin, hem ticari hem de askeri bağlamda oyun değiştirici olabileceğini belirtti.
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abd, abd ticaret bakanlığı, teknoloji

ABD, dört teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulayacak

22:48 12.08.2022 (güncellendi: 22:50 12.08.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girABD bayrağı
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ABD, gelişmiş yarı iletken ve gaz türbinli motor teknolojilerine yönelik ihracat kontrollerini artırdı.
ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini destekleyen teknolojilere yönelik yeni ihracat kontrolleri getirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğiyle ilgili önemli 4 teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulanacağı bildirildi.
Söz konusu teknolojilerin gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini desteklediği belirtilen açıklamada, bunlar arasında galyum oksit ve elmasın da yer aldığı, bu malzemelerin kullanıldığı cihazların askeri potansiyeli önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, yarı iletkenler ve motorlar gibi teknolojilerin daha hızlı, daha verimli, daha uzun ve daha ağır koşullarda çalışmasına olanak tanıyan teknolojik gelişmelerin, hem ticari hem de askeri bağlamda oyun değiştirici olabileceğini belirtti.
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