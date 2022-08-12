https://tr.sputniknews.com/20220812/abd-ile-tayvan-patriotlarin-bakim-ve-onarimi-icin-84-milyon-dolarlik-sozlesme-imzaladi-1059845586.html

ABD ile Tayvan, Patriot'ların bakım ve onarımı için 84 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ABD ile Tayvan, Patriot'ların bakım ve onarımı için 84 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Tayvan Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2.52 milyar 84.15 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T14:39+0300

2022-08-12T14:39+0300

2022-08-12T14:39+0300

savunma

abd

tayvan

patriot

sözleşme

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Çin ve Tayvan arasında süren askeri gerginliğin ardından Tayvan ilk savunma anlaşmasını ABD ile imzaladığını açıkladı.Tayvan Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2.52 milyar 84.15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bakanlıktan aktarılan bilgilere göre, sözleşme 20 Temmuz 2022’den 31 Aralık 2026’ya kadar olan dönemi kapsıyor.Tayvan eski tip Patriot füzelerinden vazgeçerken, üçüncü bir tip olan Patriot PAC-3 füzelerinin 2025 ve 2026’da konuşlandırılmak üzere Tayvan’a gelmesi bekleniyor.Füzeler, yapılan geliştirmeler sayesinde alçaktan uçan seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı etkili olabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220811/cinden-gorev-basariyla-tamamlandi-aciklamasi-tayvan-cevresindeki-askeri-tatbikatlar-bitti-1059783837.html

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