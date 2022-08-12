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ABD ile Tayvan, Patriot'ların bakım ve onarımı için 84 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ABD ile Tayvan, Patriot'ların bakım ve onarımı için 84 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Tayvan Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2.52 milyar 84.15 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T14:39+0300
2022-08-12T14:39+0300
savunma
abd
tayvan
patriot
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Çin ve Tayvan arasında süren askeri gerginliğin ardından Tayvan ilk savunma anlaşmasını ABD ile imzaladığını açıkladı.Tayvan Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2.52 milyar 84.15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bakanlıktan aktarılan bilgilere göre, sözleşme 20 Temmuz 2022’den 31 Aralık 2026’ya kadar olan dönemi kapsıyor.Tayvan eski tip Patriot füzelerinden vazgeçerken, üçüncü bir tip olan Patriot PAC-3 füzelerinin 2025 ve 2026’da konuşlandırılmak üzere Tayvan’a gelmesi bekleniyor.Füzeler, yapılan geliştirmeler sayesinde alçaktan uçan seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı etkili olabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220811/cinden-gorev-basariyla-tamamlandi-aciklamasi-tayvan-cevresindeki-askeri-tatbikatlar-bitti-1059783837.html
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abd, tayvan, patriot, sözleşme

ABD ile Tayvan, Patriot'ların bakım ve onarımı için 84 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

14:39 12.08.2022
© AP Photo / Itsuo Inouyepatriot
patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Itsuo Inouye
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Tayvan Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2.52 milyar 84.15 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
Çin ve Tayvan arasında süren askeri gerginliğin ardından Tayvan ilk savunma anlaşmasını ABD ile imzaladığını açıkladı.
Tayvan Savunma Bakanlığı, Patriot PAC-3 füzelerinin bakım ve onarım işlemleri için ABD ile 2.52 milyar 84.15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bakanlıktan aktarılan bilgilere göre, sözleşme 20 Temmuz 2022’den 31 Aralık 2026’ya kadar olan dönemi kapsıyor.
Tayvan eski tip Patriot füzelerinden vazgeçerken, üçüncü bir tip olan Patriot PAC-3 füzelerinin 2025 ve 2026’da konuşlandırılmak üzere Tayvan’a gelmesi bekleniyor.
Füzeler, yapılan geliştirmeler sayesinde alçaktan uçan seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı etkili olabiliyor.
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