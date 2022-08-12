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https://tr.sputniknews.com/20220812/abdde-orman-yangininda-alev-hortumu-olustu-1059827052.html
ABD'de orman yangınında alev hortumu oluştu
ABD'de orman yangınında alev hortumu oluştu
Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T01:41+0300
2022-08-12T01:47+0300
dünya
kaliforniya
abd
orman
orman yangını
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu. O anlar havadan görüntülendi.Los Angeles County İtfaiyesi, bölgedeki yangında şu ana kadar 150 dönüm alanın küle döndüğünü belirtti. 200 itfaiye eriyle alevlere müdahale edilirken, yangının yüzde 60'ı kontrol altına alındı.
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kaliforniya, abd, orman, orman yangını

ABD'de orman yangınında alev hortumu oluştu

01:41 12.08.2022 (güncellendi: 01:47 12.08.2022)
© İHAABD'de orman yangınında alev hortumu oluştu
ABD'de orman yangınında alev hortumu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© İHA
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Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu. O anlar havadan görüntülendi.
Los Angeles County İtfaiyesi, bölgedeki yangında şu ana kadar 150 dönüm alanın küle döndüğünü belirtti. 200 itfaiye eriyle alevlere müdahale edilirken, yangının yüzde 60'ı kontrol altına alındı.
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