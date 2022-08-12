https://tr.sputniknews.com/20220812/abdde-temaslilar-icin-karantina-ve-sosyal-mesafe-tavsiyeleri-rafa-kalkti-1059840298.html
ABD'de temaslılar için karantina ve sosyal mesafe tavsiyeleri rafa kalktı
ABD'de temaslılar için karantina ve sosyal mesafe tavsiyeleri rafa kalktı
ABD'deki en önemli sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) koronavirüs yönergelerini gevşeterek, hastalığı taşıyan biriyle yakın temasa... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T12:50+0300
2022-08-12T12:50+0300
2022-08-12T12:56+0300
koronavirüs
abd
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
karantina
sosyal mesafe
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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin yayınladığı tavsiyelerini gevşetti.Hastalığın yayılmasını önlemek için insanların birbirlerinden ortalama 2 metre mesafede bulunması anlamına gelen sosyal mesafe tedbiri, artık CDC'nin önerileri arasında yer almıyor.CDC ayrıca, koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle yakın zamanda temas etmiş kişilerin kendilerini karantinaya alması gerektiği yönündeki tavsiyesini de rafa kaldırdı. Yapılan değişikliklerin, salgının başlamasından bu yana geçen 2.5 yıl içerisinde 16 yaş ve üzeri Amerikalıların yüzde 95'inin aşı yada bulaşı yoluyla koronavirüse karşı belirli bir seviye bağışıklık kazanmış olmasından hareketle yapıldığı belirtildi.Kurumun koronavirüs yönergelerini yazan Greta Massetti, "Salgının mevcut koşulları, son iki yıl içerisinde olduğu durumdan çok daha farklı" ifadelerini kullandı.Değişiklikler kapsamında okullarda düzenli olarak günlük test yapılması, temaslı öğrencilerin okula gidebilmek için düzenli test yaptırması zorunluluğu gibi uygulamaların sona ermesi de yer alıyor. Maske kullanımı ise yalnızca bulaşı oranının yüksek olduğu yerlerde öneriliyor. ABD'de bu yaz koronavirüs verileri genellikle günlük 100 bin vaka ve 300-400 günlük ölüm bandında kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/abd-gunde-1-35-milyon-yeni-koronavirus-vakasi-bildirerek-dunya-rekoru-kirdi-1052607067.html
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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , karantina, sosyal mesafe
ABD'de temaslılar için karantina ve sosyal mesafe tavsiyeleri rafa kalktı
12:50 12.08.2022 (güncellendi: 12:56 12.08.2022) Abone ol
ABD'deki en önemli sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) koronavirüs yönergelerini gevşeterek, hastalığı taşıyan biriyle yakın temasa giren kişilere kendilerini karantinaya alması yönündeki tavsiyesini kaldırdı. CDC, artık sosyal mesafeyi de koronavirüse karşı alınacak tedbirler arasında bulundurmuyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin yayınladığı tavsiyelerini gevşetti.
Hastalığın yayılmasını önlemek için insanların birbirlerinden ortalama 2 metre mesafede bulunması anlamına gelen sosyal mesafe tedbiri, artık CDC'nin önerileri arasında yer almıyor.
CDC ayrıca, koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle yakın zamanda temas etmiş kişilerin kendilerini karantinaya alması gerektiği yönündeki tavsiyesini de rafa kaldırdı.
Yapılan değişikliklerin, salgının başlamasından bu yana geçen 2.5 yıl içerisinde 16 yaş ve üzeri Amerikalıların yüzde 95'inin aşı yada bulaşı yoluyla koronavirüse karşı belirli bir seviye bağışıklık kazanmış olmasından hareketle yapıldığı belirtildi.
Kurumun koronavirüs yönergelerini yazan Greta Massetti, "Salgının mevcut koşulları, son iki yıl içerisinde olduğu durumdan çok daha farklı" ifadelerini kullandı.
Değişiklikler kapsamında okullarda düzenli olarak günlük test yapılması, temaslı öğrencilerin okula gidebilmek için düzenli test yaptırması zorunluluğu gibi uygulamaların sona ermesi de yer alıyor.
Maske kullanımı ise yalnızca bulaşı oranının yüksek olduğu yerlerde öneriliyor.
ABD'de bu yaz koronavirüs verileri genellikle günlük 100 bin vaka ve 300-400 günlük ölüm bandında kaldı.