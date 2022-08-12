https://tr.sputniknews.com/20220812/abden-rusya-ve-turkiyeden-paslanmaz-celige-5-yillik-vergi-1059858341.html
AB’den, Rusya ve Türkiye'den paslanmaz çeliğe 5 yıllık vergi
AB’den, Rusya ve Türkiye'den paslanmaz çeliğe 5 yıllık vergi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan anti-damping soruşturmasının ardından, Rusya ve Türkiye’den korozyona dayanıklı çelik... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T19:14+0300
2022-08-12T19:14+0300
2022-08-12T19:14+0300
dünya
avrupa birliği
çelik
vergi
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333293_0:0:3281:1845_1920x0_80_0_0_32b3487111fa4f2e0411f4a2e170b5b4.jpg
Avrupa Çelik Sanayicileri Birliği'nin (Eurofer) talebi üzerine gerçekleştirilen soruşturmanın konusu galvanizli, magnezyumlu, alüminyum kaplamalı haddelenmiş çelikti. Trafo ve yüksek hız çeliği soruşturmaya dahil edilmedi.Rusya’dan Magnitogorsk Metalürji Fabrikası’nın ürettiği çeliğe yüzde 36.6, Novolipetsk Metalürji Fabrikası’nın ürünlerine yüzde 10.3, Severstal’e yüzde 31.3, diğer işletmelere de yüzde 37.4 vergi uygulanacak.Türkiye’de de MMK Metalurji’nin ürünlerine yüzde 10.5, diğer çelik üreticilerine de yüzde 2.4 ilâ 11 arasında vergi getirildi.Rusya ve Türkiye’den paslanmaz çelik ithalatı en az beş kat, yani 2017’deki 196 bin 643 tondan 2020’deki 1 milyon tona arttı. İki ülkenin payı yüzde 2.2’den yüzde 13.1’e yükseldi. Komisyon, Rusya ve Türkiye’den ithalatın AB genelindeki ortalama fiyatın çok altında gerçekleştirildiğine dikkat çekti.
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333293_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_6555bc1e856f875ec0951d8d373f8f8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, çelik, vergi, rusya, türkiye
AB’den, Rusya ve Türkiye'den paslanmaz çeliğe 5 yıllık vergi
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan anti-damping soruşturmasının ardından, Rusya ve Türkiye’den korozyona dayanıklı çelik tedarikine vergi koyma kararı aldı.
Avrupa Çelik Sanayicileri Birliği'nin (Eurofer) talebi üzerine gerçekleştirilen soruşturmanın konusu galvanizli, magnezyumlu, alüminyum kaplamalı haddelenmiş çelikti. Trafo ve yüksek hız çeliği soruşturmaya dahil edilmedi.
Rusya’dan Magnitogorsk Metalürji Fabrikası’nın ürettiği çeliğe yüzde 36.6, Novolipetsk Metalürji Fabrikası’nın ürünlerine yüzde 10.3, Severstal’e yüzde 31.3, diğer işletmelere de yüzde 37.4 vergi uygulanacak.
Türkiye’de de MMK Metalurji’nin ürünlerine yüzde 10.5, diğer çelik üreticilerine de yüzde 2.4 ilâ 11 arasında vergi getirildi.
Rusya ve Türkiye’den paslanmaz çelik ithalatı en az beş kat, yani 2017’deki 196 bin 643 tondan 2020’deki 1 milyon tona arttı. İki ülkenin payı yüzde 2.2’den yüzde 13.1’e yükseldi. Komisyon, Rusya ve Türkiye’den ithalatın AB genelindeki ortalama fiyatın çok altında gerçekleştirildiğine dikkat çekti.