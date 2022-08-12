Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220812/abden-rusya-ve-turkiyeden-paslanmaz-celige-5-yillik-vergi-1059858341.html
AB’den, Rusya ve Türkiye'den paslanmaz çeliğe 5 yıllık vergi
AB’den, Rusya ve Türkiye'den paslanmaz çeliğe 5 yıllık vergi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan anti-damping soruşturmasının ardından, Rusya ve Türkiye’den korozyona dayanıklı çelik... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T19:14+0300
2022-08-12T19:14+0300
dünya
avrupa birliği
çelik
vergi
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333293_0:0:3281:1845_1920x0_80_0_0_32b3487111fa4f2e0411f4a2e170b5b4.jpg
Avrupa Çelik Sanayicileri Birliği'nin (Eurofer) talebi üzerine gerçekleştirilen soruşturmanın konusu galvanizli, magnezyumlu, alüminyum kaplamalı haddelenmiş çelikti. Trafo ve yüksek hız çeliği soruşturmaya dahil edilmedi.Rusya’dan Magnitogorsk Metalürji Fabrikası’nın ürettiği çeliğe yüzde 36.6, Novolipetsk Metalürji Fabrikası’nın ürünlerine yüzde 10.3, Severstal’e yüzde 31.3, diğer işletmelere de yüzde 37.4 vergi uygulanacak.Türkiye’de de MMK Metalurji’nin ürünlerine yüzde 10.5, diğer çelik üreticilerine de yüzde 2.4 ilâ 11 arasında vergi getirildi.Rusya ve Türkiye’den paslanmaz çelik ithalatı en az beş kat, yani 2017’deki 196 bin 643 tondan 2020’deki 1 milyon tona arttı. İki ülkenin payı yüzde 2.2’den yüzde 13.1’e yükseldi. Komisyon, Rusya ve Türkiye’den ithalatın AB genelindeki ortalama fiyatın çok altında gerçekleştirildiğine dikkat çekti.
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333293_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_6555bc1e856f875ec0951d8d373f8f8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, çelik, vergi, rusya, türkiye

AB’den, Rusya ve Türkiye'den paslanmaz çeliğe 5 yıllık vergi

19:14 12.08.2022
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© REUTERS / Yves Herman
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan anti-damping soruşturmasının ardından, Rusya ve Türkiye’den korozyona dayanıklı çelik tedarikine vergi koyma kararı aldı.
Avrupa Çelik Sanayicileri Birliği'nin (Eurofer) talebi üzerine gerçekleştirilen soruşturmanın konusu galvanizli, magnezyumlu, alüminyum kaplamalı haddelenmiş çelikti. Trafo ve yüksek hız çeliği soruşturmaya dahil edilmedi.
Rusya’dan Magnitogorsk Metalürji Fabrikası’nın ürettiği çeliğe yüzde 36.6, Novolipetsk Metalürji Fabrikası’nın ürünlerine yüzde 10.3, Severstal’e yüzde 31.3, diğer işletmelere de yüzde 37.4 vergi uygulanacak.
Türkiye’de de MMK Metalurji’nin ürünlerine yüzde 10.5, diğer çelik üreticilerine de yüzde 2.4 ilâ 11 arasında vergi getirildi.
Rusya ve Türkiye’den paslanmaz çelik ithalatı en az beş kat, yani 2017’deki 196 bin 643 tondan 2020’deki 1 milyon tona arttı. İki ülkenin payı yüzde 2.2’den yüzde 13.1’e yükseldi. Komisyon, Rusya ve Türkiye’den ithalatın AB genelindeki ortalama fiyatın çok altında gerçekleştirildiğine dikkat çekti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала