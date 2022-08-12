AK Partili Tayyar: Çocuğu üzerine yemin etsin, MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım
00:43 12.08.2022 (güncellendi: 00:45 12.08.2022)
© AAAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar
© AA
AK Partili Şamil Tayyar, İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar'ın görevden alınmasıyla ilgisinin olmadığını belirterek, "Ümran Pınar, çocuğu üzerine yemin ederek konuşsun, diyalog bundan farklıysa MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep'te İslahiye Belediyesi’nin işlettiği taşocağını kaçak yolla çalıştırdığını tespit eden ve belediye başkanı ve kurum müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra görevden alınan orman işletme şefi Ümran Pınar hakkında açıklama yaptı.
'Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, "Görevi değiştirilen İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar, Başkan Vural’ın kendisini benimle tehdit ettiğini söylemiş. Bir anda kendimi tarafı olmadığım bir mevzunun ortasında buldum. Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı. Çünkü bildikleri cevap işlerine gelmiyordu" diyerek şu açıklamayı yaptı:
Ümran Pınar, 14 Haziran’da arayıp söz konusu iddiayı anlattı, ilçeden ayrılmak istediğini söyledi. Mevzudan bu şekilde haberdar oldum. Özetle dedim ki;
Beni kimse aramadı, ilk defa sizden duyuyorum.
Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız sonuna gidin.
Kimse size zarar veremez.
Ne böyle bir irade var ne de buna izin veririz.
Gövden alma kararını basından öğrendim. Başkanı aradım, ‘benim girişimim olmadı’ dedi. Yetinmedim. Orman bölge ve il müdürlerini aradım, ‘başkanın bir talebi oldu mu?’ diye sordum, ‘hayır’ dediler. ‘Niye görevden aldınız’ dediğimde cevapları ‘kurum içi tasarruf’ oldu.
3/Ümran Pınar, bunun üzerine teşekkür etti ama ısrarla ayrılmak istediğini söyledi.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 11, 2022
‘Dilekçe verip gideceğim’ dedi.
‘Ben nasıl yardımcı olabilirim?’ diye sorduğumda ‘Doğuya göndermesinler’ cevabını verdi.
Sözüm netti;
-Ne böyle bir irade var ne de buna izin veririz.
Bu arada taş ocağının yeri makilik/kayalık, kesmek isteseniz bile tek bir ağaç yok. Başkan Vural, ‘kesilmiş tek ağaç gösterin görevi bırakırım’ diyor. Belediyenin taş ocağı ruhsatı var, ihtilaflı yer Karayolları’nın, onunla ilgili de Orman’ın tutanağı var. Özetle böyle.
6/Bu arada taş ocağının yeri makilik/kayalık, kesmek isteseniz bile tek bir ağaç yok.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 11, 2022
Başkan Vural, ‘kesilmiş tek ağaç gösterin görevi bırakırım’ diyor.
Belediyenin taş ocağı ruhsatı var, ihtilaflı yer Karayolları’nın, onunla ilgili de Orman’ın tutanağı var.
Özetle böyle. pic.twitter.com/SQqhIsU0K0