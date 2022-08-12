https://tr.sputniknews.com/20220812/ak-partili-tayyar-cocugu-uzerine-yemin-etsin-mkyk-uyeligi-ve-siyaseti-birakirim-1059825565.html

AK Partili Tayyar: Çocuğu üzerine yemin etsin, MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım

AK Partili Tayyar: Çocuğu üzerine yemin etsin, MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım

AK Partili Şamil Tayyar, İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar'ın görevden alınmasıyla ilgisinin olmadığını belirterek, "Ümran Pınar, çocuğu üzerine yemin ederek... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T00:43+0300

2022-08-12T00:43+0300

2022-08-12T00:45+0300

türkiye

gaziantep

islahiye

ak parti

ümran pınar

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep'te İslahiye Belediyesi’nin işlettiği taşocağını kaçak yolla çalıştırdığını tespit eden ve belediye başkanı ve kurum müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra görevden alınan orman işletme şefi Ümran Pınar hakkında açıklama yaptı.'Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, "Görevi değiştirilen İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar, Başkan Vural’ın kendisini benimle tehdit ettiğini söylemiş. Bir anda kendimi tarafı olmadığım bir mevzunun ortasında buldum. Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı. Çünkü bildikleri cevap işlerine gelmiyordu" diyerek şu açıklamayı yaptı:Ümran Pınar, 14 Haziran’da arayıp söz konusu iddiayı anlattı, ilçeden ayrılmak istediğini söyledi. Mevzudan bu şekilde haberdar oldum. Özetle dedim ki;Gövden alma kararını basından öğrendim. Başkanı aradım, ‘benim girişimim olmadı’ dedi. Yetinmedim. Orman bölge ve il müdürlerini aradım, ‘başkanın bir talebi oldu mu?’ diye sordum, ‘hayır’ dediler. ‘Niye görevden aldınız’ dediğimde cevapları ‘kurum içi tasarruf’ oldu. Bu arada taş ocağının yeri makilik/kayalık, kesmek isteseniz bile tek bir ağaç yok. Başkan Vural, ‘kesilmiş tek ağaç gösterin görevi bırakırım’ diyor. Belediyenin taş ocağı ruhsatı var, ihtilaflı yer Karayolları’nın, onunla ilgili de Orman’ın tutanağı var. Özetle böyle.

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gaziantep, islahiye, ak parti, ümran pınar