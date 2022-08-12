Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220812/ak-partili-tayyar-cocugu-uzerine-yemin-etsin-mkyk-uyeligi-ve-siyaseti-birakirim-1059825565.html
AK Partili Tayyar: Çocuğu üzerine yemin etsin, MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım
AK Partili Tayyar: Çocuğu üzerine yemin etsin, MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım
AK Partili Şamil Tayyar, İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar'ın görevden alınmasıyla ilgisinin olmadığını belirterek, "Ümran Pınar, çocuğu üzerine yemin ederek... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T00:43+0300
2022-08-12T00:45+0300
türkiye
gaziantep
islahiye
ak parti
ümran pınar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103282/66/1032826611_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_515c2f55f144e0625f234e4cf01a58fc.jpg
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep'te İslahiye Belediyesi’nin işlettiği taşocağını kaçak yolla çalıştırdığını tespit eden ve belediye başkanı ve kurum müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra görevden alınan orman işletme şefi Ümran Pınar hakkında açıklama yaptı.'Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, "Görevi değiştirilen İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar, Başkan Vural’ın kendisini benimle tehdit ettiğini söylemiş. Bir anda kendimi tarafı olmadığım bir mevzunun ortasında buldum. Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı. Çünkü bildikleri cevap işlerine gelmiyordu" diyerek şu açıklamayı yaptı:Ümran Pınar, 14 Haziran’da arayıp söz konusu iddiayı anlattı, ilçeden ayrılmak istediğini söyledi. Mevzudan bu şekilde haberdar oldum. Özetle dedim ki;Gövden alma kararını basından öğrendim. Başkanı aradım, ‘benim girişimim olmadı’ dedi. Yetinmedim. Orman bölge ve il müdürlerini aradım, ‘başkanın bir talebi oldu mu?’ diye sordum, ‘hayır’ dediler. ‘Niye görevden aldınız’ dediğimde cevapları ‘kurum içi tasarruf’ oldu. Bu arada taş ocağının yeri makilik/kayalık, kesmek isteseniz bile tek bir ağaç yok. Başkan Vural, ‘kesilmiş tek ağaç gösterin görevi bırakırım’ diyor. Belediyenin taş ocağı ruhsatı var, ihtilaflı yer Karayolları’nın, onunla ilgili de Orman’ın tutanağı var. Özetle böyle.
türkiye
gaziantep
islahiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103282/66/1032826611_268:0:1468:900_1920x0_80_0_0_c8d8e6b2c572f97b912d84ccec4f6f94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gaziantep, islahiye, ak parti, ümran pınar

AK Partili Tayyar: Çocuğu üzerine yemin etsin, MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım

00:43 12.08.2022 (güncellendi: 00:45 12.08.2022)
© AAAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Partili Şamil Tayyar, İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar'ın görevden alınmasıyla ilgisinin olmadığını belirterek, "Ümran Pınar, çocuğu üzerine yemin ederek konuşsun, diyalog bundan farklıysa MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep'te İslahiye Belediyesi’nin işlettiği taşocağını kaçak yolla çalıştırdığını tespit eden ve belediye başkanı ve kurum müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra görevden alınan orman işletme şefi Ümran Pınar hakkında açıklama yaptı.

'Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, "Görevi değiştirilen İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar, Başkan Vural’ın kendisini benimle tehdit ettiğini söylemiş. Bir anda kendimi tarafı olmadığım bir mevzunun ortasında buldum. Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı. Çünkü bildikleri cevap işlerine gelmiyordu" diyerek şu açıklamayı yaptı:
Ümran Pınar, 14 Haziran’da arayıp söz konusu iddiayı anlattı, ilçeden ayrılmak istediğini söyledi. Mevzudan bu şekilde haberdar oldum. Özetle dedim ki;
Beni kimse aramadı, ilk defa sizden duyuyorum.
Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız sonuna gidin.
Kimse size zarar veremez.
Ne böyle bir irade var ne de buna izin veririz.
Gövden alma kararını basından öğrendim. Başkanı aradım, ‘benim girişimim olmadı’ dedi. Yetinmedim. Orman bölge ve il müdürlerini aradım, ‘başkanın bir talebi oldu mu?’ diye sordum, ‘hayır’ dediler. ‘Niye görevden aldınız’ dediğimde cevapları ‘kurum içi tasarruf’ oldu.
Bu arada taş ocağının yeri makilik/kayalık, kesmek isteseniz bile tek bir ağaç yok. Başkan Vural, ‘kesilmiş tek ağaç gösterin görevi bırakırım’ diyor. Belediyenin taş ocağı ruhsatı var, ihtilaflı yer Karayolları’nın, onunla ilgili de Orman’ın tutanağı var. Özetle böyle.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала