https://tr.sputniknews.com/20220812/ali-ekber-yildirim-ciftciler-talimatla-oluyorsa-gubre-mazot-yem-icin-de-talimat-verilsin-diyor-1059890063.html
Ali Ekber Yıldırım: Çiftçiler, 'Talimatla oluyorsa gübre, mazot, yem için de talimat verilsin' diyor
Ali Ekber Yıldırım: Çiftçiler, 'Talimatla oluyorsa gübre, mazot, yem için de talimat verilsin' diyor
Tarım Kredi Kooperatifleri önümüzdeki haftadan itibaren 30’dan fazla üründe indirime gidileceğini açıkladı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Radyo Sputnik’te... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T23:10+0300
2022-08-12T23:10+0300
2022-08-15T11:36+0300
akşam postasi
tarım
tarım kredi kooperatifleri
indirim
market
çiftçi
müşteri
gıda
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Ali Ekber Yıldırım: Çiftçiler, 'Talimatla oluyorsa gübre, mazot, yem için de talimat verilsin' diyor
Ali Ekber Yıldırım: Çiftçiler, 'Talimatla oluyorsa gübre, mazot, yem için de talimat verilsin' diyor
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak. Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Radyo Sputnik’te Atilla Güner’e konuk oldu. Yıldırım, “İndirimi yapılacağı söylenen mercimek, un ve fasulyenin büyük bölümü ithal ürünler. Her zincir market belli dönemlerde müşteri çekmek için belirli ürünlere zaten indirim yapıyorlar. Talimat vererek fiyatlarını düşeceğini zannediyoruz. Dündün bu yana çiftçiler beni arayıp, 'Eğer talimatla oluyorsa gübre, mazot ve yem için de talimat verilsin’ diyorlar. Önce tarladan başlayarak üretim maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor’’ dedi.Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle: ‘İndirim yapılan ürünlerin çoğu ithal ürünler’
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MIA „Rosiya Segodnya“
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tarım, tarım kredi kooperatifleri, indirim, market, çiftçi, müşteri, gıda, аудио
Ali Ekber Yıldırım: Çiftçiler, 'Talimatla oluyorsa gübre, mazot, yem için de talimat verilsin' diyor
23:10 12.08.2022 (güncellendi: 11:36 15.08.2022) Abone ol
Tarım Kredi Kooperatifleri önümüzdeki haftadan itibaren 30’dan fazla üründe indirime gidileceğini açıkladı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Radyo Sputnik’te Atilla Güner’e konuk oldu. Yıldırım, 'Dünden bu yana çiftçiler beni arayıp, 'Eğer talimatla oluyorsa gübre, mazot ve yem için de talimat verilsin’' diyorlar’ ifadelerini kullandı.
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.
Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Radyo Sputnik’te Atilla Güner’e konuk oldu. Yıldırım, “İndirimi yapılacağı söylenen mercimek, un ve fasulyenin büyük bölümü ithal ürünler. Her zincir market belli dönemlerde müşteri çekmek için belirli ürünlere zaten indirim yapıyorlar. Talimat vererek fiyatlarını düşeceğini zannediyoruz. Dündün bu yana çiftçiler beni arayıp, 'Eğer talimatla oluyorsa gübre, mazot ve yem için de talimat verilsin’ diyorlar. Önce tarladan başlayarak üretim maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor’’ dedi.
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri olarak 1936 yılında her ikisinin de yasası çıktı. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün bizzat ortağı olduğu Tarım Kredi Kooperatiflerinin asıl amacı çiftçinin finansman ve kredi ihtiyacını temin etmek, yani mağazacılık değil. Ziraat Bankası şu an çiftçiye kredi veriyor ama o dönemde her ilde her ilçede şubesi yok ve tüm çiftçilere ulaşmak zor olduğu için Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası’ndan finansman sağlayıp çiftçilere kullandırmış oluyor. Ancak bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çiftçi kreşini ödeyemedi diye traktörü haciz ediliyor. Tarım Kredi devlet kurumu gibi ama aynı zamanda siyasallaşan bir kurum gibi çalıştırılıyor.
2000 yılına Tarım Satış Kooperatifi Birlikleri yasasında bir değişik yapıldı ve çiftçiden aldığı ürünü işleyip piyasaya satacak işletmeler büyük ölçüde kapatıldı. AK Parti hükümeti döneminde Fisko Birlik devre dışı bırakıldı, fındık alma görevi Toprak Mahsülleri Ofisi’ne verildi. Çünkü o dönemde Fisko Birliğin yönetimi yapılan üç seçimde de değiştirilemedi. Yönetim Ak Partili yapılamadığı için görev verilmedi. Tarım Kredi Kooperatiflerinde de son yıllarda genel müdürlük düzeyinde baktığını şimdiki genel müdür Ziraat Bankası’nın eski genel müdürü. Ondan öncekiler de milletvekili ya da o görevden sonra milletvekili olmuş kişiler. Siyasallaşan bir yapısı var."
‘İndirim yapılan ürünlerin çoğu ithal ürünler’
‘’Son zamanlarda market sayıları arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı konuşmada Tarım Kredi Kooperatifleri için 1300 mağazası var dedi Tarım Kredi Kooperatifi başkanı 1400’e yakın şube var dedi. Muazzam bir şube açılışı olarak görülüyor. Hangi ürünlere indirim yapılacağı da açıklandı ama bu ürünlerin bir bölümü zaten ithal edilen ürünler. İndirimi yapılacağı söylenen mercimek, un ve fasulyenin büyük bölümü ithal ürünler. Her zincir market belli dönemlerde müşteri çekmek için belirli ürünlere zaten indirim yapıyorlar. Talimat vererek fiyatlarını düşeceğini zannediyoruz. Dündün bu yana çiftçiler beni arayıp, ‘’eğer talimatla oluyorsa gübre, mazot ve yem için de talimat verilsin’’ diyorlar. Önce tarladan başlayarak üretim maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor.’’