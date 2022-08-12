https://tr.sputniknews.com/20220812/almanya-ekonomi-bakani-kamu-binalarinda-termostat-19-derecenin-ustunu-gostermeyecek-1059857956.html

Almanya Ekonomi Bakanı: Kamu binalarında termostat 19 derecenin üstünü göstermeyecek

Almanya Ekonomi Bakanı: Kamu binalarında termostat 19 derecenin üstünü göstermeyecek

Rusya yaptırımları yüzünden Almanya'nın kışın gazsız kalması ihtimali ufukta belirirken, Ekonomi Bakanı Habeck, kamu binalarının en fazla 19 derece... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T19:39+0300

2022-08-12T19:39+0300

2022-08-12T20:02+0300

ekonomi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

enerji

doğalgaz

gaz

tasarruf

robert habeck

almanya

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Ukrayna krizini ve Rusya yaptırımlarını tam gaz körükleyen Almanya'daki koalisyon hükümeti ortağı Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı-Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yeni enerji tasarrufu önlemlerini açıkladı. Almanya'nın kışın gazsız kalması ihtimali ufukta belirirken, Süddeutsche Zeitung'a konuşan Habeck, kamu binalarının en fazla 19 derece ısıtılacağını, anıtların gece ışıklandırılmayacağını duyurdu.Gaz tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağlanacakAlmanya'daki 186 bin kamu binasında oda sıcaklığının 1 derece düşürülmesiyle gaz tüketiminde yüzde 6 tasarruf yapılacağı hesaplandı. "Kamu binaları - elbette hastaneler ve diğer sosyal hizmet tesisleri hariç - sadece 19C'ye kadar ısıtılacak" diyen Habeck, şimdiden bazı şehirlerin geçtiği gece kamu binalarıyla anıtların aydınlatılmaması ve ışıklı reklamların yakılmamasının Almanya çapında uygulanacağını söyledi.'Ben de duş alma süremi kısalttım'İş ve çalışma dünyasında da daha fazla enerji tasarrufuna ihtiyaç olduğu, bu konuda çalışma bakanlığı ve toplumsal ortaklarla görüştüklerini belirten Habeck, sıcak su tasarrufu için duş yapma süresini kısalttığını vurgulayarak hane halklarına da mesaj gönderdi. Ancak vatandaşların oturma odalarının sıcaklığına ilişkin herhangi bir talimatın verilmeyeceğini savunarak “Bunu yapamayız ve yapmamalıyız" dedi.Vatandaşa enerji tüketimini en az yüzde 20 azaltma çağrısıÖncesinde Almanya'nın enerji ağları ve piyasaları düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Almanların aralık ayında gaz kıtlığıyla karşılaşmak istemiyorsa enerji tüketimini en az yüzde 20 azaltması gerektiğini söylemişti. Welt am Sonntag'a konuşan Müller "Çok fazla tasarruf yapmaz ve ekstra yakıt bulamazsak, bir sorunumuz olacak" demişti. Yeni enerji tasarruf düzenlemeleri Enerji Güvenliği Yasası kapsamında yayımlanacak.Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'nın temmuzda hazırladığı ülkenin kışa hazırlanması ve gaz depolarının doldurulması için Enerji Güvenliği Paketi'ne göre, doğal gaz tasarrufu için kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek, elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacak, düzenli olarak kullanılmayan büyük salonlar, koridorlar, teknik odaları gibi alanlar ısıtılmayacak, gazla ısıtma sistemi olan evlerin sahipleri ısı kontrolü yaptırmakla mükellef olacak, evlerdeki havuzların gazla ısıtılması yasaklanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220807/almanyada-vatandasa-gaz-tuketimini-yuzde-20-azalt-uyarisi-1059627830.html

https://tr.sputniknews.com/20220722/almanya-disisleri-bakani-rusyadan-gaz-sevkiyati-dondurulursa-halk-ayaklanmalariyla-mesgul-oluruz--1058996626.html

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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, enerji, doğalgaz, gaz, tasarruf, robert habeck, almanya, yeşiller