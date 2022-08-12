https://tr.sputniknews.com/20220812/arctic-monkeys-uyeleriyle-bakkal-arasinda-tartisma-1059827596.html
Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkal saldırdı
Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkal saldırdı
Dünyanın en ünlü rock gruplarından biri olan Arctic Monkeys, Beyoğlu’nda bir bakkalın saldırısına uğradı 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T02:07+0300
2022-08-12T02:07+0300
2022-08-12T02:09+0300
türkiye
arctic monkeys
beyoğlu
bakkal
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Dünyaca ünlü rock gruplarından birisi olan Arctic Monkeys salı günü İstanbul’da konser verdi.Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley Asmalımescit'te bir mekana gitti.TV100’de yer alan habere göre; mekânın dışında bulunan bakkalın önünde geçen ekip üyeleri içmiş oldukları alkolün şişesini bakkalın önüne koyup kapısında sohbet edince ortalık karıştı.Dükkanından çıkan Bakkal ekip üyelerine saldırdı. Önce tepkisini şişeleri çöpe fırlatarak veren sinirli esnaf daha sonrasında grup üyelerinin sözlü cevabı karşısında İngilizce bağırarak küfür etmeye başladı.Grup üyelerini bakkalın önünden kovan sinirli esnaf dünyaca ünlü star olduklarının hatırlatılması üzerine fark etmez yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211124/arctic-monkeys-biletleri-dakikalar-icinde-tukendi-karaborsaya-dustu-1051108022.html
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Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkal saldırdı
02:07 12.08.2022 (güncellendi: 02:09 12.08.2022) Abone ol
Dünyanın en ünlü rock gruplarından biri olan Arctic Monkeys, Beyoğlu’nda bir bakkalın saldırısına uğradı
Dünyaca ünlü rock gruplarından birisi olan Arctic Monkeys salı günü İstanbul’da konser verdi.
Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley Asmalımescit'te bir mekana gitti.
TV100’de yer alan habere
göre; mekânın dışında bulunan bakkalın önünde geçen ekip üyeleri içmiş oldukları alkolün şişesini bakkalın önüne koyup kapısında sohbet edince ortalık karıştı.
Dükkanından çıkan Bakkal ekip üyelerine saldırdı. Önce tepkisini şişeleri çöpe fırlatarak veren sinirli esnaf daha sonrasında grup üyelerinin sözlü cevabı karşısında İngilizce bağırarak küfür etmeye başladı.
Grup üyelerini bakkalın önünden kovan sinirli esnaf dünyaca ünlü star olduklarının hatırlatılması üzerine fark etmez yanıtını verdi.