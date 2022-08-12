https://tr.sputniknews.com/20220812/arctic-monkeys-uyeleriyle-bakkal-arasinda-tartisma-1059827596.html

Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkal saldırdı

Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkal saldırdı

Dünyanın en ünlü rock gruplarından biri olan Arctic Monkeys, Beyoğlu’nda bir bakkalın saldırısına uğradı 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T02:07+0300

2022-08-12T02:07+0300

2022-08-12T02:09+0300

türkiye

arctic monkeys

beyoğlu

bakkal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050851435_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9e06f51ae6e86e11e37b11d23fc8f21e.jpg

Dünyaca ünlü rock gruplarından birisi olan Arctic Monkeys salı günü İstanbul’da konser verdi.Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley Asmalımescit'te bir mekana gitti.TV100’de yer alan habere göre; mekânın dışında bulunan bakkalın önünde geçen ekip üyeleri içmiş oldukları alkolün şişesini bakkalın önüne koyup kapısında sohbet edince ortalık karıştı.Dükkanından çıkan Bakkal ekip üyelerine saldırdı. Önce tepkisini şişeleri çöpe fırlatarak veren sinirli esnaf daha sonrasında grup üyelerinin sözlü cevabı karşısında İngilizce bağırarak küfür etmeye başladı.Grup üyelerini bakkalın önünden kovan sinirli esnaf dünyaca ünlü star olduklarının hatırlatılması üzerine fark etmez yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211124/arctic-monkeys-biletleri-dakikalar-icinde-tukendi-karaborsaya-dustu-1051108022.html

türkiye

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arctic monkeys, beyoğlu, bakkal