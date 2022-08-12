https://tr.sputniknews.com/20220812/arjantinden-950-baz-puanlik-faiz-artisi--1059838397.html
Arjantin'den 950 baz puanlık faiz artışı
Arjantin'den 950 baz puanlık faiz artışı
Arjantin'in Merkez Bankası, 20 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 71'e yükselen sarmal enflasyonu sınırlamak için mücadele ederken gösterge faiz oranını 950... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T11:42+0300
2022-08-12T11:42+0300
2022-08-12T11:48+0300
ekonomi
arjantin merkez bankası
faiz
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Arjantin Merkez Bankası (BCRA), faizi 950 baz puan birden artırdı. BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın 8. artışıyla Leliq faiz oranı yüzde 60.00'tan yüzde 69.50'ye çıkarıldı. BloombergHT'nin aktardığına göre faiz kararının açıklanmasından yaklaşık bir saat sonra enflasyonun yıllık yüzde 71.00'e çıktığı açıklandı.BCRA, devam eden para politikası normalleştirme süreci çerçevesinde politika faiz oranını ayarlamaya devam edeceğini, genel fiyat seviyesinin ve döviz piyasasının dinamiklerinin geçmişteki ve gelecekteki gelişimine özel önem vereceğini belirtti.
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arjantin merkez bankası, faiz
Arjantin'den 950 baz puanlık faiz artışı
11:42 12.08.2022 (güncellendi: 11:48 12.08.2022) Abone ol
Arjantin'in Merkez Bankası, 20 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 71'e yükselen sarmal enflasyonu sınırlamak için mücadele ederken gösterge faiz oranını 950 baz puan artırdı.
Arjantin Merkez Bankası (BCRA), faizi 950 baz puan birden artırdı. BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın 8. artışıyla Leliq faiz oranı yüzde 60.00'tan yüzde 69.50'ye çıkarıldı.
BloombergHT'nin aktardığına göre faiz kararının açıklanmasından yaklaşık bir saat sonra enflasyonun yıllık yüzde 71.00'e çıktığı açıklandı.
BCRA, devam eden para politikası normalleştirme süreci çerçevesinde politika faiz oranını ayarlamaya devam edeceğini, genel fiyat seviyesinin ve döviz piyasasının dinamiklerinin geçmişteki ve gelecekteki gelişimine özel önem vereceğini belirtti.